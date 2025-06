Personaje emblemático de Televisa los rechaza para el Mundial de 2026: "Están perdidos, no tienen un concepto"

En los Mundiales pasados, desde 2022, el Compayito era una de las estrellas en las transmisiones deportivas de Televisa. Sin embargo, Edson Zúñiga, quien está detrás del personaje, contó recientemente que rechazó la invitación de la televisora para formar parte del equipo en la Copa del Mundo de 2026.

En entrevista con Paula Ruiz, Zúñiga contó que hubo una oferta de parte de TUDN para la cobertura del siguiente certamen internacional, pero decidió ignorarlo, y de paso, soltar una fuerte crítica a la organización de la misma.

¿Por qué el Compayito no regresó a Televisa?

"Me acaban de hacer una llamada telefónica, hace ni siquiera un mes para ver si yo podía estar con ellos o hacer contenido para este Mundial que se avecina, que va a ser México, Estados Unidos y Canadá, yo francamente dije que no", dijo,

Al explicar los motivos, fue cuando el comediante también conocido como 'El Norteño', soltó unas controversiales declaraciones dirigidas a Televisa, donde además pasó a salpicar a Andrés Vaca y David Faitelson, porque dijo que "no hay conexión con la actual plantilla de comentaristas".

Edson Zúñiga confesó por qué Televisa no lo deja utilizar su personaje de El Compayito / FOTOS: @EDSONZUNIGA y @Compayitoof

"Yo en esto de deportes (TUDN) no les veo ni pies ni cabeza, lo que yo formé parte en deportes hace algunos años todo eso desapareció y los nuevos que entraron olvídate de una idea, no tienen un concepto, yo no los veo como espectador, yo sí los veo muy perdidos, y yo se lo dije a la persona con la que hablé, una mano no va a levantar una sección", finalizó.

