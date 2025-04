Ok, no quería hacerla más grande peroooooo …



No sé de dónde salió esto jajajajajaja MEGA FAKEEEE (genio al que se le ocurrió)



Si supieran mis colores sabrían con más razón que es FALSO



Además hace mucho que no escribo una nota 🥲



Así que ya dejen de andar … (ya saben… pic.twitter.com/2RmE4NyEYW