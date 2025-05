Televisa Deportes antes de que se fusionara con Univision para la creación de TUDN, tenía entre sus filas a muchos comentaristas, reporteros y analistas reconocidos, que a lo largo de los años se fueron ganando el cariño de los espectadores.

No obstante, la reestructuración de la televisora trajo consigo fuertes recortes de personal, donde mucho de ese talento se quedó sin trabajo. Sin embargo, recién uno de ellos levantó la voz y aseguró que a él le “pusieron el dedo”.

¿Por qué Daniel Rentería salió de Televisa?

Daniel Rentería, mejor conocido como el Brody, fue un reportero y comentarista que lució mucho en años pasado en Televisa. Ya fuera en noticieros o en programas como Acción, solía lucirse con su característico estilo.

No obstante, a muchos cayó de sorpresa cuando dejó de aparecer en las pantallas, debido a que sin decir ‘adiós’ el comunicador tuvo que dejar la empresa para seguir su carrera en otros medios de comunicación.

“Fue un momento triste, muy doloroso, que sí trastocó muchas cosas personalmente. Toda una vida ahí”, recordó el Brody.

Sin embargo, el destino debió ser totalmente diferente para Daniel Rentería, ya que él no estaba contemplado la lista de empleados que serían dados de baja. El Brody aseguró que alguien actuó de mala fe para que lo corrieran.

Daniel Rentería tuvo una extensa charla en el podcast de Antonio de Valdés. Foto: Especial

“Cuando llegan para decirme ‘hasta aquí’, me comentan ‘no es por capacidad, es por la reestructuración que vamos a hacer y tú eres de los sueldos más altos. Yo no quiero que te vayas, pero es una orden y alguien te puso el dedo, era otra persona la que estaba en la lista’”, relató Daniel Rentería a Toño de Valdés.

Por otra parte, el excomentarista de Televisa aseguró que con el tiempo supo quién estuvo detrás de su despido, aunque ya quedó en el pasado, ya que se queda con el hecho de que era valioso y no querían que se fuera.

“Ya después me dijeron quién y he ido conociendo la historia. Esa persona que me dijo eso, me lo contó entre lágrimas ‘Yo no quiero que te vayas, pero no puedo hacer nada’”, finalizó el Brody Rentería.