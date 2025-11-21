Enrique Burak es uno de los comentaristas deportivos con más renombre en Televisa. durante muchos años se ha consolidado como uno de los expertos de la empresa en deportes como NFL, Ligas Mayores y Juegos Olímpicos.

Sin embargo, pocos saben que el comunicador de TUDN tiene dos hijos, esto debido a que opta por mantener en privado su vida fuera de las cámaras, a pesar de que su hija Tanya ha seguido sus pasos en los medios de comunicación,

Tanya Burak, quien es psicóloga de profesión, a diferencia de su padre, tomó el camino de los espectáculos y el entretenimiento en otra televisora, en Multimedios.

De hecho, actualmente, es una de las principales conductoras de Canal 6 y ha participado en programas como Informatrillo, El Chismorreo y La Bola del 60.

En el caso de su hijo Nathan, el joven se ha mantenido alejado de los medios, dedicado al diseño de joyería, aún cuando en alguna ocasión participó en un programa de La Jugada de TUDN, donde apareció en el set junto a su padre, Enrique Burak, Antonio de Valdés y Marie Claire Harp.

¿Por que motivo los hijos de Burak señalaron que su padre es de mente cuadrada?

Durante una charla con el podcast de Los Murrieta, conducido por 'el Primera Espada', tanto Tanya y Nathan revelaron un poco de la intimidad que se vive en la familia Burak.

"¿Cómo describirían a su papa como ser y humano y papá?", preguntó Heriberto Murrieta a los dos hijos de Enrique.

"Muy buen papá, muy cuadrado", dijo de inmediato Nathan Burak. "¡Sí es bien cuadrado, hijo...!", remató Tanya, desatando las risas de todos los presentes.

"Siempre ha sido súper tranquilo y nos cuida... y ni es de los que dice: 'Son las cuatro de la mañana, no me importa, yo voy por ti'. Siempre es de estar muy cerca de nosotros y nos entiende muchísimo, pero es muy cuadrado. Si trae una idea, de ahí no lo vas a sacar nunca", detalló la joven comunicadora.

"Yo lo acompañé a comprar nuevos pares de zapatos, se compró dos pares del mismo modelo y ya tenía otros, osea se compra los mismos pares de zapatos", ejemplificó Nathan sobre las manías de Enrique Burak.