Toño de Valdés ha desenterrado el “verdadero motivo” detrás de la separación de los 'Tres Amigos', el trío de la crónica deportiva que por años deleitó a los aficionados del deporte en México. Y no, no fue por diferencias irreconciliables, ni por un contrato millonario.

Lee también Miroslava Montemayor sorprende cantando y enamora a sus admiradores con su dulce voz

Pero para entrar en contexto, hay que recordar los hechos. En marzo de 2024, la relación de Toño de Valdés, Enrique Burak y Pepe Segarra llegó a su fin tras la salida de este último luego de 42 años en Televisa.

Segarra decidió abandonar el barco de Emilio Azcárraga para zarpar rumbo a Fox Sports. ¿La razón oficial? Su amor desmedido por el beisbol de las Grandes Ligas, un deporte que Televisa dejó de transmitir en 2022, rompiendo el corazón del narrador.

Pepe deseaba seguir narrando jonrones y strikes y Fox Sports le brindó esa oportunidad. Hasta ahí, todo parecía una decisión profesional razonable. Pero, oh sorpresa, la historia tiene más capas que una cebolla.

El "verdadero detonante" ocurrió en febrero de 2024, justo antes del Super Bowl LVIII entre los Kansas City Chiefs y los 49ers de San Francisco.

Durante una transmisión, Pepe Segarra presumió orgulloso un pequeño vaso como “recuerdo” de un choque anterior entre ambos equipos, en el Super Bowl LIV.

Justo en el momento en que sacó su objeto, vino un comentario que desató las carcajadas de todos de los presentes: “Trajo un pin... vasito”, soltó De Valdés entre risas, mientras Burak se unía al coro de burlas.

Pepe, visiblemente ofendido, no se quedó callado: “En este mismo momento yo me largo porque no te gusta nada. Hubieras traído algo (Toño), y tú también (Enrique)”.

¿Cómo reveló Toño de Valdés el "verdadero motivo" de la separación de los 'Tres Amigos'?

En las últimas horas, Toño decidió revivir la anécdota con un video en redes sociales. En él, el “pin... vasito” cobró vida y, con voz protagonista, explicó: “Hola, soy el pin... vasito. Quizás me recuerden por películas como 'El Baúl de Pepe'. Ustedes no lo saben, pero ser el causante del divorcio de los 'Tres Amigos' salvó al universo”, dice el objeto animado.

"Si no lo hacía, una serie de sucesos desafortunados se desencadenarían: Toño participaría en la 'Casa de los Famosos', Burak narraría la Final del Mundial y Segarra haría dueto con Ricardo Arjona en su nuevo disco... Sí, de nada", platicó el "pin... vasito".

Las consecuencias que trajo el pinH&:£% vasito!!! Increíble!!! 😱@CodereMX pic.twitter.com/eqnsOF5004 — Antonio de Valdés (@adevaldes) March 9, 2025

En realidad, todo se trató de una broma de parte de Toño de Valdés, quien aprovechó su cuenta de X para recordar la anécdota de Pepe Segarra y su recuerdo previo al Super Bowl LVIII.