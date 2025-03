Con las plataformas digitales en su máximo esplendor, se ha vuelto más complicado ver partidos de futbol, ya que muchos equipos o ligas han optado por vender sus derechos de transmisión a un streaming.

La Champions League, es el vivo ejemplo de ello. De este lado del continente, la Concacaf Champions Cup también es exclusiva de una plataforma, por lo que es difícil que los aficionados puedan disfrutar de los encuentros, sobre todo ahora que está en su etapa más emocionante.

¿TV Azteca transmitirá el América vs Cruz Azul?

Luego de que Fox Sports México perdió los derechos de transmisión de la Concacaf Champions Cup, los partidos comenzaron a ser emitidos por la plataforma norteamericana Tubi.

Y aunque de momento no tiene ningún costo, la realidad es que no todos los aficionados veían los partidos ahí. Fue por ello por lo que cuando TV Azteca anunció que transmitiría el Chivas vs América de la Ida de Octavos de Final, más de uno se puso contento.

Christian Martinoli, Luis García y Zague narraron el partido que fue a favor de los rojiblancos por la mínima. Sin embargo, para lamenta de todos los espectadores, la Vuelta donde las Águilas golearon a los rojiblancos sí fue en exclusiva por Tubi.

Así se van a disputar los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup. Foto: Especial

No obstante, una buena noticia se dio en días recientes, ya que de nueva cuenta la televisora del Ajusco dio a conocer que el partido de Ida de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup entre América y Cruz Azul podrá ser disfrutado desde sus pantallas.

Lo curioso es que TV Azteca, en voz de Martinoli, su comentarista estrella, transmitirá un partido del América de local, mientras que Televisa, dueña del equipo, no tiene los derechos y se quedará con las ganas.

El juego de Ida se llevará a cabo el próximo martes 1 de abril en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Mientras que la Vuelta será en Ciudad Universitaria el 8 de abril.