El Toluca sufrió demasiado en al final del Apertura 2025, pero logró salir avante y conquistó el bicampeonato de la Liga MX.

Los Diablos Rojos derrotaron a los Tigres en una dramática disputa por el trofeo del futbol mexicano, que se tuvo que definir desde los once pasos.

De la mano de Alexis Vega y de Luis García, el equipo escarlata ganó el decimosegundo campeonato en la historia de nuestro balompié nacional, con lo que alcanzó a las Chivas como el segundo máximo ganador.

El conjunto de Antonio Mohamed resolvió la eliminatoria en el estadio Nemesio Diez y se convirtió en el quinto equipo que obtiene dos títulos consecutivos, tras los Pumas, el León, el Atlas y el América.

Luego del importante trofeo que consiguió el Toluca el pasado domingo, las celebraciones no se hicieron esperar.

Uno de los personajes más reconocidos como parte de la afición de los Diablos Rojos, es Alberto del Río, por lo que la directiva escarlata decidió sorprenderlo mientras se encuentra participando en La Granja.

El Patrón forma parte del reality de televisión de TV Azteca, por lo que no pudo vivir en carne propia el bicampeonato de su equipo, pero se enteró de una forma muy especial.

Los dirigentes escarlatas decidieron mandarle una bufanda y una gorra al luchador profesional para que supiera que el Toluca se había coronado en el futbol mexicano.

“Estimado, Patrón, sabemos que en La Granja se vive con intensidad cada jornada, pero también sabemos que hay pasiones que nunca se apagan; una de ellas, es la tuya por el futbol y muy especial por el Toluca, el campeón del futbol mexicano”, le dedicó el conjunto escarlata en una carta.

Alberto del Río leyó todo el mensaje que los Diablos Rojos le dejaron junto con los detalles que le entregaron por el bicampeonato.

“Como fiel seguidor, como auténtico Chorizo Power, por eso el equipo campeón quiso hacerse presente y enviarte un detalle muy especial. Este regalo representa garra, historia y orgullo, con reconocimiento y respeto, tu equipo favorito, el campeón Toluca”, mencionó el Patrón.

Tras enterarse que el Toluca había conquistado el título del Apertura 2025, Alberto del Río explotó de emoción y evidenció su felicidad.

“¡Quedaron campeones! ¡Qué chido, a huevo! Puro Chorizo Power. Gracias presi, Francisco Suinaga, a todo el equipo por hacer esto, a Alexis Vega, estoy seguro de que metiste el gol. ¡Muchísimas gracias!”, gritó el Patrón en los estudios de La Granja.