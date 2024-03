¿Y las Chivas? Chicote Calderón confiesa que siempre le ha ido al América

Luego de su polémica salida de Chivas por indisciplina, el ‘Chicote’ Calderón llegó al América, acérrimo rival del conjunto rojiblanco y actual campeón del futbol mexicano.

Uno de sus episodios más recordados es de los Cuartos de Final del Guard1anes 2020, en donde con tres golazos suyos, el Rebaño eliminó a las Águilas.

Pese a esto, el ‘Chicote’ se ha ido ganando el cariño de la afición azulcrema gracias a sus actuaciones y seguramente, se los terminará de ganar con su más reciente revelación.

En una entrevista con sus compañeros Igor Lichnovsky y Kevin Álvarez, Calderón reveló que siempre ha tenido al América y que antes no se perdía sus partidos.

"Siempre le he ido al América. Aunque te rías güey, me vale ver*; Siempre veía los partidos del Ame, en mi casa había apuesta entre mi papá y mi mamá, 100 pesos, que no había pa' más, mi papá le iba a las Chivas y mi papá al América güey, y siempre, siempre siempre yo veo mucho futbol, pero veíamos los juegos del América”.

Cristian Calderón enfrentará en los próximos días a su exequipo, tanto en la Concacaf como en la Liga MX.

