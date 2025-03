El reportero David Medrano estaba en plena transmisión del partido entre Mazatlán y Atlas cuando se percató de algo inusual en el estadio El Encanto. Inmediatamente aprovechó aquella situación para bromear con su compañero Omar Villarreal.

Cerca del minuto 73 del duelo de viernes por la noche en el — ya tradicional — ‘Viernes Botanero’ de Azteca Deportes Medrano lanzó el cuestionamiento. Al parecer uno de los efectos sonoros de la casa del Mazatlán no había sido reproducido en un buen tiempo, a lo que, abusando de su picardía, tiró el comentario.

Cómo les caería una ahogada de Buche, antes del Chivas vs Cruz Azul. pic.twitter.com/jYMMqYYQL5 — david medrano felix (@medranoazteca) March 30, 2025

Las risas inmediatamente invadieron la cabina de transmisión. El cronista Christian Martinoli se unió a la plática lo que despertó aún más risas. “¿Era un trasatlántico, no?”, preguntó el narrador de 49 años. “¡Claro! Y ya no se escucha. Por eso voy a preguntar a Villa Villa…”, respondió Medrano.

¿Qué le dijo David Medrano a Villa Villa?

El experimentado comunicador, David Medrano, ha cobrado fama en las transmisiones de Azteca Deportes por su picardía y vivo sentido para los juegos de palabras. Usualmente sus compañeros se llevan la peor parte del ‘colmillo’ de Medrano; esta vez le tocó a Omar Villa Villa recibir el albur.

“Ya no escucho el efecto en el estadio cuando el yate va entrando”, dijo Medrano a Villa lo que inmediatamente despertó la reacción del reportero de cancha. “No, no, no. Ya no te voy a escuchar nunca más”, respondió Villa Villa.

