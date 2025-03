La etapa de Marcelo Michel Leaño al frente de Chivas no duró demasiado porque su porcentaje de efectividad no fue el mejor.

El joven director técnico mexicano no consiguió obtener ni el 40% en sus 23 partidos dirigidos con el Rebaño, por lo que terminó siendo destituido.

Los resultados del sucesor de Víctor Manuel Vucetich provocaron que recibiera un sinfín de críticas, tanto en los medios de comunicación como por parte de la afición rojiblanca.

Además, Marcelo Michel Leaño ha sido uno de los timoneles de Chivas que más burlas ha recibido en las mesas de análisis y en las redes sociales.

A pesar de que su gestión en el Rebaño terminó hace casi dos años, su nombre todavía es recordado y sigue siendo blanco de críticas.

Sin embargo, Rafael Puente del Río decidió salir a defenderlo porque considera que es “lamentable” todos los comentarios negativos que se llevó en su paso por Chivas.

“Di lo que quieras de Marcelo Michel Leaño como entrenador, que si es malísimo, que no está a la altura de Chivas, está bien, es parte de lo que tienes que juzgar, pero ustedes (FOX Sports) lo ponían en una sección y lo llamaban El Ilusionista, vestido de mago… eso es una falta de respeto”, crítico.

El actual analista de TUDN sentenció que él, como director técnico, considera que sus equipos, “no solo Chivas, tenían una clara idea” para jugar, por lo que no está de acuerdo con las críticas y burlas que recibía.

“Eso genera violencia [porque] tú no te puedes permitir como comunicador decirle El Ilusionista a un profesional como lo es Marcelo Michel Leaño, es una falta de respeto. Di que no estás de acuerdo con que juegue con línea de 4, que no ves un liderazgo, di lo que quiera, [pero] es una falta de respeto porque no es ningún mago y [le decían] el Guardiola mexicano porque habla bien, no se vale, porque es expresa bien, ¿es malo?”, cuestionó.

Rafa Puente también manifestó que él considera que las críticas se generaron por ciertos celos, ya que no eran justas y los que las emitían desde un sentimiento negativo.

“Las cosas hay que decirlas como son… muchos de esos juicios emanan de la envidia. Muchos de la industria de los medios de comunicación pagarían por estar en el futbol, nada más que algunos no tienen los pantalones para meterse al ruedo”, estalló el exentrenador de Pumas.