Yosgart Gutiérrez, quien fuera portero del Cruz Azul, sostuvo una charla con Alejandro Castro, quien fuera su compañero en el conjunto celeste.

El tema principal de su charla fue ni más ni menos que aquella final épica entre Águilas y cementeros en el Clausura 2013, donde el conjunto azulcrema igualó el global de último minuto con gol del guardameta Moisés Muñoz.

Ya en tanda de penaltis, América se impuso y conquistó su título número 12 de su historia.

Pero fue justo sobre ese gol de Moy, que Yosgart habló y aseguró de que todo se trató de un simple autogol de Alejandro Castro y no una hazaña del portero americanista.

“Si me quieren decir ardido, díganme ardido; no fue gol de Moisés Muñoz, fue autogol tuyo (Alejandro Castro). Todo el mérito para Moy de ir y rematar que no es fácil, pero el balón iba para afuera”.

Por su parte, Castro sólo atinó a decir que cuando intentó despejar y el balón se metió en su portería: “Me quería morir”.

