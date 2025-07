La Selección Mexicana se alista para medirse ante Estados Unidos en la final de la Copa Oro 2025 en el NRG Stadium, cita a la que Alexis Vega llega con ilusión total y con la confianza de poder sacar un resultado positivo que los haga coronarse monarcas de la Concacaf.

El futbolista del Toluca compartió su emoción de estar en este duelo, además de hacer mención al gran año futbolístico que ha estado viviendo, el cual quiere coronar con la conquista de este torneo.

"Queremos llevar esta copa a México. Soñábamos con esto desde pequeños, y estar aquí es algo gratificante para mí. Creo que ha estado este año cargado de partidos. Es algo que soñaba de pequeño y es gratificante estar aquí. Este año ha sido algo súper bueno, me han pasado cosas maravillosas con mi familia que ha estado en todo momento, por eso ahora solo disfruto de hacer lo que más me gusta y seguir esta línea y darles estas alegrías que tanto se merecen".

Estados Unidos llegó a la Copa Oro con un cuadro alternativo, por la negativa de algunos de sus futbolistas importantes de enfrentar el torneo. Esta razón coloca a México como los favoritos al título, cosa que Vega no comparte, o al menos eso dio a entender con su declaración en la conferencia previo al duelo.

"Para nada (es obligación ganar), nos enfocamos en el Mundial, todo puede pasar, sabemos que tenemos una responsabilidad grande pero sí queremos ser bicampeones. No hay favorito y esperemos que podamos salir con una victoria."

Curiosamente, el ex de Chivas confesó no sentirse tan importante dentro de la selección, pero sí enfatizó en que siempre busca aportar lo mejor de si por el bien del equipo.

"Me siento contento, he encontrado una mejor versión de mí, tengo techo por alcanzar pero no me siento tan importante. Tenemos jugadores de mucha calidad y solo trato de venir y hacer lo que hago en mi equipo, aportar mi granito."