La Selección Mexicana cerrará su actividad este 2025 con dos partidos bastante complicados ante Paraguay y Uruguay. Javier Aguirre tuvo muchos problemas con su convocatoria, debido a que varios jugadores habituales están lesionados, motivo por el que hubo algunas sorpresas.

Sin embargo, lo que llamó mucho la atención en la lista fue el hecho de que, al igual que en la Fecha FIFA anterior, América se convirtió en la base del combinador verde, debido a que aporta a cinco futbolistas.

¿Qué jugadores del América van a Selección Mexicana?

Semanas atrás América fue bastante criticado, debido a que en las selecciones menores no apostaba ningún jugador. De inmediato tundieron al club, ya que es el mejor del país, pero no es capaza de formar jugadores juveniles de calidad.

No obstante, todos esos detractores recibieron como balde de agua fría la noticia de que a nivel Mayor, las Águilas con el equipo que más futbolistas aporta al equipo comandado por Javier Aguirre.

Para los compromisos de la Fecha FIFA de noviembre, el Vasco llamó a Luis Malagón, que pese a su bajón de juego, parece firme en la titularidad del Tri y buscará dejar atrás la goleada que recibió a manos de Colombia.

Para la defensa el timonel nacional echó mano de Israel Reyes, que de a poco va recuperando su seguridad en la zaga. También en esa zona tendrá una nueva oportunidad Kevin Álvarez, quien se quiere colar al Mundial 2026, que representaría el segundo en su carrera.

En la media cancha Erick Sánchez recibirá de nuevo la confianza del Vasco Aguirre, quien deberá aprovechar el hecho de que no convocó a Charly Rodríguez, por lo que tiene posibilidades de buscar un lugar en la lista final.

Finalmente, Alexis Gutiérrez, quien fue una de las sorpresas en la posada convocatoria de nuevo tendrá una oportunidad de convencer al estratega tricolor de que tiene condiciones para ser parte de la Selección Mexicana que buscará hacer historia en el Mundial 2026.