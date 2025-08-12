Antonio Naelson 'Sinha', el brasileño naturalizado mexicano que brilló en Alemania 2006

La Selección Mexicana ha convocado a 18 jugadores naturalizados para vestir la camiseta del Tricolor en diferentes competencias a nivel internacional, una lista en la que destaca Antonio Naelson “Sinha”.

El mítico jugador del Toluca, quien pese a nacer en Brasil, forjó su carrera en México, entregó grandes actuaciones en la cancha que lo hicieron merecedor del cariño de la afición.

Con el respaldo de Ricardo Antonio La Volpe, el atacante tuvo una primera experiencia con México al ser refuerzo del equipo que acudió a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde, con su talento, buscó ayudar al plantel.

La gran prueba de “Sinha” llegaría dos años después, con la convocatoria a la Copa del Mundo de Alemania 2006, en la que ocupó el lugar de Cuauhtémoc Blanco, lo que generó polémica en un sector de la fanaticada.

Sin importar la presión, Antonio Naelson mostró su juego ante el mundo en el debut de México ante Irán, en el que dio una asistencia a Omar Bravo y luego anotó el tercer gol, convirtiéndose en el primer jugador naturalizado en marcar un gol con la camiseta nacional en una Copa del Mundo.

Ese gol causó una enorme alegría entre los aficionados, quienes presumieron sus cualidades y reconocieron su capacidad para ayudar al equipo mexicano, que en esa edición fue eliminado por Argentina, país que, con un gol de Maxi Rodríguez, siguió adelante.

En su paso por el Tricolor, “Sinha” jugó un total de 59 partidos, logrando anotar en seis ocasiones. Su último partido con la Selección Mexicana fue durante el repechaje rumbo al Mundial de Brasil 2014, en la serie contra Nueva Zelanda. En ese momento, Miguel Herrera asumió como técnico interino y convocó únicamente a jugadores de la Liga MX, incluyendo al veterano atacante de los Diablos Rojos.