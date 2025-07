Cada proceso mundialista surge una polémica respecto a la convocatoria. Javier Aguirre, quien vive su tercer proceso al frente de la Selección Mexicana conoce muy bien de ese tema.

En 2002 dejó afuera a José Antonio Noriega por Gabriel Caballero; en 2010 prefirió al Bofo Bautista y sacrificó a Jonathan dos Santos. Sin embargo, pocos recuerdan que también privó de una Copa del Mundo a un emblema del Tri: Claudio Suárez.

¿Por qué Claudio Suárez no jugó en Corea-Japón 2002?

Claudio Suárez por mucho tiempo ostento el honor de ser el jugador con más partidos de la Selección Mexicano. Hace no mucho, Andrés Guardado pudo romper su marca.

El defensa siempre fue un líder dentro y fuera del vestidor, por lo que era un infaltable en las convocatorias del combinado verde. En el Mundial de Estados Unidos 94 fue uno de los que marcó la diferencia en la cancha.

En Francia 98 ya era el que mandaba en la defensa y dejó una buena imagen ante selecciones como Países Bajos y Alemania. Se esperaba que llegara como capitán al Mundial de Corea-Japón.

No obstante, Javier Aguirre pensaba de manera distinta. Después de un desastroso proceso de Enrique Meza, el Vasco tomó las riendas del equipo y decidió borra la base del Tricolor.

Uno de ellos era el Emperador, quien luego de que concluyeron las eliminatorias de Concacaf, optó por renunciar a la Selección Mexicana, ya que el entrenador no lo consideraba y tuvo varias actitudes negativas.

Claudio Suárez nunca pudo convencer a Javier Aguirre de que lo dejara de titular indiscutible. Foto: Especial

“No me ponía de titular. Llamó a jugadores que estaban en mejor momento y agarró de base a Cruz Azul. No me tenía considerado, entraba de cambio y a veces de titular. El duelo decisivo ante Honduras no lo iba a jugar, pero fui titular.

“Cuando terminó el juego (contra Honduras) yo le dije ‘sabes qué, yo renuncio a la Selección, yo ya no quiero venir, si me llegas a llamar… no te quiero poner condiciones, pero ya no me siento a gusto, creo que causo problema’’’, señaló Claudio Suárez en charla con ‘Mother Soccer’.

Javier Aguirre lo convenció de no dejar al cuadro nacional y lo empezó a tener más en cuenta. Lamentablemente sufrió una lesión y, pese a que hizo hasta lo imposible por recuperarse, el técnico no le habló claro y al final lo dejó afuera del Mundial.

“Viene la lesión en Denver, contra Estados Unidos y de ahí se viene todo. Y no sólo a mí me ha pasado, ya no les sirves y te dan una patada por el trasero y es lo triste. (Después de la operación) le hablo bien ilusionado a Javier y me dice ‘si estás claro que vas al Mundial’”, posteriormente le dijo que lo llevaría, pero no iba a jugar. También le habría solicitado suavizar el tema con la prensa, cosa a la que no accedió el Emperador Suárez.