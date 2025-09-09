Además del pobre rendimiento mostrado el sábado pasado, la Selección Mexicana tuvo algo más de qué preocuparse en el partido que empataron 0-0 ante Japón: la lesión de su capitán, Edson Álvarez.

Ahora, a través de un comunicado, el Tri compartió el nivel de la lesión del mediocampista, quien fue sustituido por Erick Lira el pasado sábado al minuto 32 de la primera mitad.

¿Cuál es la gravedad de la lesión de Edson Álvarez?

"Lesión muscular de bajo grado en el muslo posterior derecho, el tiempo de rehabilitación y vuelta a la competición será determinado por su club de acuerdo con su evolución", se lee en el comunicado.

Es decir, que pese a que Edson no posee nada de alta gravedad, no podrá jugar en el duelo ante Corea del Sur. Por lo que Javier Aguirre tendrá que modificar el mediocampo de la escuadra nacional.

Estas son pésimas noticias para el Machín, debido a que seguramente lo afectará de cara a su regreso a Turquía para reportar con el Fenerbahce, equipo con el que recién fichó y busca hacerse de un lugar en la titularidad.

En la primera media hora del partido contra Japón, Edson Álvarez se lesionó. Foto: Especial

Cabe resaltar que el cuadro canario despidió a José Mourinho tras la eliminación de Champions League, y fue justamente el entrenador luso quien había solicitado la llegada del mexicano.

El equipo turco acaba de anunciar a Domenico Tedesco como s nuevo entrenador y llegará a la institución con la noticia de que Edson Álvarez está lesionado y no podrá contar con él para sus primeros encuentros.

En caso de que tenga poca actividad en los días siguientes, su padecimiento muscular también podría poner en duda la convocatoria con la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de octubre, donde se enfrentarán el equipo dirigido por Javier Aguirre a Ecuador y Colombia.