Como era de esperarse, la visita de la Selección Mexicana al estadio La Corregidora de Querétaro estuvo acompañada de pasión, tensión, y miedo, mezclado con la seguridad de tener presente al Ejército Mexicano para proteger y brindar tranquilidad a los aficionados, después de los hechos de violencia que azotaron al país tras la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’.

En un operativo policial sin precedentes, se conformaron seis anillos de vigilancia y control para garantizar la seguridad de los equipos y aficionados presentes en el hogar de los Gallos Blancos.

Elementos del ámbito federal, estatal y municipal, como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional; la Policía Estatal, y la Coordinación Estatal de Protección Civil, presentes en patrullas y helicóptero, fueron parte del tercer partido amistoso del Tri en el año.

Antes del silbatazo inicial, las Fuerzas Armadas recibieron un sentido homenaje por el fallecimiento de 25 elementos que entregaron su vida en la misión de derrocar al narcotraficante más buscado. En un minuto de silencio, acompañado de aplausos y música de la banda de guerra, su entrega por el país fue reconocida.

🗣️ "Da la sensación de mucha seguridad"



Padre, hijo y sobrino viajaron de la Ciudad de México a Querétaro a ver el partido amistoso de la Selección y confiesan sentirse muy seguros por el operativo policial en La Corregidora pic.twitter.com/ZxmlgUrzYG — De10Sports (@De10Sports) February 26, 2026

Tres primos que hicieron el viaje desde Celaya le confesaron a De10 Deportes que sintieron miedo incluso de que se cancelara el partido; Paco y Natalia, una pareja de Querétaro, mencionaron que “en la previa teníamos un poco de miedo, pero por suerte acá se mantuvo la calma y la seguridad”.

Sebastián, de Ciudad de México, viajó junto a su padre y su primo pequeño. Destacó que “el operativo nos dio la sensación de mucha seguridad. Siempre da miedo cuando suceden cosas así pero las medidas que tomó el Gobierno fueron espectaculares”.

Incluso Anna, la madre del portero islandés Anton Einarsson, confesó sentirse segura.

Finalmente, más de 30 mil personas colmaron las tribunas de La Corregidora, pintadas de verde por el público, que a pesar de las circunstancias, acompañó al Tri en un partido más y al ritmo del mariachi, festejaron los goles de la Selección.