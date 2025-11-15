Este sábado 15 de noviembre, la Selección Mexicana enfrentó uno de sus dos duelos de la última Fecha FIFA del año, ante la selección de Uruguay del técnico Marcelo Bielsa.

Ante los charrúas, el conjunto dirigido por el Vasco Aguirre, busco a toda manera sacudirse la racha de cero victorias en sus últimos compromisos internacionales.

Desde la Final de la Copa Oro, donde México venció a Estados Unidos, el Tri no ha logrado sumar un triunfo. Empató ante Japón, Corea del Sur y Ecuador, mientras que ante Colombia se llevó una paliza de 4-0.

En el TSM Corona, México buscó ganar con el apoyo de la afición azteca sobre Uruguay; sin embargo, casi le 'sale más caro el caldo que las albóndigas' y es que la nueva joya del futbol mexicano: Gilberto Mora, se llevó un buen golpe que encendió por un momento las alarmas.

Cerca del descanso, Hirving Lozano salió de cambio al presentar una molestia en el muslo izquierdo, por lo que el Vasco prefirió no arriesgarlo y mando al terreno de juego a Morita.

El juvenil mexicano fue un revulsivo en el medio campo, loq ue fue detectado por los zagueros charrúas, quienes se valieron de cualquier artimaña para detenerlo.

Y eso ocurrió por ahí del minuto 60, cuando en una jugada sin peligro, el uruguayo Nahitan Nández, le metió un planchazo sobre una de sus pantorrillas, generando que el cuerpo técnico del Tri se alarmara y que la afición tricolor se molestara.

Al final, Gilberto Mora pudo seguir en el partido, demostrando que está en aptitudes para continuar defendiendo los colores del equipo nacional en los siguientes compromisos.