Guillermo Ochoa se aferra al deseo de estar en su sexto Mundial, por lo que ha levantado la mano para ser considerado por Javier Aguirre, quien de momento lo tiene descartado en la Selección Mexicana.

De momento, Luis Malagón, Tala Rangel y Carlos Acevedo se perfilan para ser los elegidos del Vasco para la Copa del Mundo. No obstante, Paco Memo comienza a hacer ruido con sus actuaciones en la Liga de Chipre.

¿Qué dijo Desirée Monsiváis de Memo Ochoa?

Hay un debate acalorado respecto al no llamado a la Selección Mexicana de Guillermo Ochoa en la Fecha FIFA de noviembre, debido a que ya está constantemente jugando con el AEL Limassol de Chipre.

El hecho de que Javier Aguirre lo tenga borrado desde la Copa Oro hace especular con la posibilidad de que no tiene posibilidades de ser parte de la plantilla que jugará el Mundial 2026.

No obstante, Paco Memo se aferra hasta la última posibilidad, por lo que buscará colarse a la Copa del Mundo como tercer portero, sirio que actualmente ocupa Carlos Acevedo.

Sin embargo, más de una voz de ha levantado en contra de Paco Memo, debido a que consideran que ya no tiene nada qué apostar al Tricolor, tomando en cuenta que el año próximo cumplirá 41 años.

Desirée Monsiváis considera que Guillermo Ochoa no debe estar más en Selección Mexicana. Foto: Especial

Desirée Monsiváis, exfutbolista y actual analista de ESPN, aseguró que Ochoa Magaña ya no tiene cabida en el equipo nacional, por lo que espera que el portero lo comprenda y deje ese sitio para nuevos jugadores.

“Ninguna objeción, los números son fríos, (Carlos Acevedo) es joven, es un arquero que tiene potencial, que no se le ha dado la oportunidad. Ya no hemos visto en la ecuación a Guillermo Ochoa, no va estar en el Mundial, en el equipo en el que está, en la liga en la que está, Ochoa ya no puede estar en esa Selección, los números están ahí”, comento Monsiváis.