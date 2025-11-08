La Hormiga González atraviesa su mejor torneo en la Liga MX. A sus 22 años, el delantero de Chivas está muy cerca de conseguir su primer título de goleo, lo que lo llevó a ser convocado en la Selección Mexicana, con la posibilidad de ganarse un lugar para el Mundial 2026.

Curiosamente, en caso de que este sábado concrete la corona de anotador del futbol mexicano, compartirá concentración en el Tricolor con otro delantero que ya ganó ese reconocimiento: Germán Berterame, lo que garantiza a Javier Aguirre peligro para el área rival.

Lee también Equipo de la Liga MX busca regresar a Julián Quiñones tras el nivel mostrado en Arabia Saudita

¿Selección Mexicana tendrá dos campeones de goleo?

Ante la baja por lesión de Santiago Giménez, Javier Aguirre decidió darle la oportunidad a Armando González, atacante del Guadalajara que se destapó este torneo como ‘killer’ y está muy cerca de ser campeón de goleo.

Esta será la primera vez que la Hormiga González está con la Selección Mayor de manera formal, recordando que en el pasado estuvo en un microciclo, donde el Vasco pudo verlo en la cancha.

Cabe resaltar que González va como tercera opción, debido a que Raúl Jiménez, quien se perdió la pasada Fecha FIFA de octubre, regresará para los partidos ante Paraguay y Uruguay.

La segunda posibilidad de ataque del timonel nacional es Germán Berterame, que dejó buenas sensaciones en el duelo ante Ecuador, por lo que tiene muchas opciones de ir al Mundial 2026.

La Hormiga González festeja su duodécimo gol en el Apertura 2025. Foto: Imago7

Lo que es un hecho es que Javier Aguirre tendrá una delantera de miedo, debido a que en esta plantilla contará con dos campeones de goleo: Hormiga González y Germán Berterame.

En el Apertura 2021, el argentino naturalizado mexicano que todavía jugaba en el Atlético de San Luis, se consagró como máximo goleador con nueve anotaciones, compartiendo ese reconocimiento con Nico López, con nueve tantos.

Curiosamente, en caso de que la Hormiga González se consagre con el título de goleo en el Ap. 2025, lo hará en compartido con uno o dos jugadores, ya que el delantero de Chivas suma 12 goles, mismos que Joao Pedro y falta que juegue Paulinho, que suma once.