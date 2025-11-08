Reportan desde España que Barcelona y Real Madrid se están peleando por Gilberto Mora

Gilberto Mora se convirtió en objeto de deseo de varios equipos importantes en Europa. Después de su notable actuación en el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana, el jugador de recién cumplidos 17 años comenzó a ser seguido de cerca por clubes de la élite.

El primero en levantar la mano fue el Real Madrid, que está pendiente del desempeño del canterano de Xolos, con la intención de ficharlo el próximo año, una vez que sea mayor de edad.

¿Barcelona quiere a Gilberto Mora?

Hace unas semanas un reconocido periódico de España le dedicó una portada a Gilberto Mora, donde informaba que, pese a que Real Madrid no ha realizado una propuesta formal al Club Tijuana, desean hacerse de los servicios del mediocampista mexicano.

Y recientemente un nuevo medio de comunicación ibérico habló de Morita, confirmando el interés de los Merengues. Sin embargo, la sorpresa es que también el Barcelona tiene interés en contratar al futbolista de 17 años, aunque llevarían una leve desventaja ante sus acérrimos rivales.

En España reportaron que Real Madrid y Barcelona quieren fichar a Gilberto Mora. Foto: Especial

Según Sports reporta que el conjunto blanco tiene controlado el fichaje de Gil Mora, que se daría hasta octubre próximo, una vez que sea mayor de edad. Para ese punto, ya habría jugado el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

“El centrocampista, que puede actuar también como extremo, gusta al Barça, que considera que tiene el perfil adecuado para triunfar en el nuevo Spotify Camp Nou si sigue creciendo en la misma dirección. Aunque en Madrid también lo tienen bien ojeado y han demostrado que se les da bien el mercado americano con los fichajes de Mastantuono, Endrick, Vinicius o Rodrygo”, se lee en el citado medio español.

Hasta el momento a las oficinas de Xolos no ha llegado alguna solicitud de compra por Gilberto Mora, aunque su representante ya advirtió que no se mueve por menos de 30 millones de dólares. Ese valor podría incrementar en caso de que tenga una soberbia Copa del Mundo con México.