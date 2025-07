Dicen que la esperanza es lo último que muere. Y que quien persevera, alcanza. Pues a pesar de no sumar minutos en la Copa Oro que ganó la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa tiene la mira puesta en una sola cosa: disputar el Mundial de 2026.

De acuerdo con el arquero de 39 años de edad, su objetivo es convertirse en el primer jugador mexicano en representar al Tri en seis Copas Mundiales. Aunque la tarea no es sencilla.

Guillermo Ochoa se ha quedado en la banca en los tres partidos de la Copa Oro que se han disputado. Foto: Imago7

Aunque es verdad también que 'Paco Memo' se ha caracterizado por tener un papel muy destacado en los Mundiales que ha defendido el arco de la escuadra mexicana. Desde Brasil 2014 hasta Qatar 2022.

¿Qué dijo Ochoa sobre asistir a un sexto Mundial?

“Así es, yo sabía cuándo dije que iba por una sexta Copa del Mundo, es difícil. No muchos lo pudieron hacer, la intención está ahí. He ido aguantando año tras año, jugando, peleando, me siento bien, me mantengo bien y si el entrenador lo decide, estar listo”, reveló Ochoa para TUDN tras coronarse en la Copa Oro.

Es importante mencionar que, a pesar de haber sido parte de la Selección Mexicana en cinco Mundiales, el portero sólo vio acción en tres de estos torneos. Tanto en le Mundial del 2006 (por Oswaldo Sánchez), como en el 2010 (Óscar Pérez), vio todos los juegos desde la banca y, si es que consigue ir al próximo, lo más probable sea que lo vuelva a ver desde el banquillo.

Memo Ochoa en el partido contra Brasil en el Mundial de 2014 Foto: Imago7

También hay que destacar que Ochoa no sería el único jugador en toda la historia en ser convocado a seis Copas del Mundo, pues Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, también se perfilan como serios candidatos para logar esta hazaña.

