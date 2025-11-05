A Javier Aguirre le han dado muchos dolores de cabeza con la elección del portero titular de la Selección Mexicana. Cuando parecían seguros Luis Malagón y Tala Rangel, ambos bajaron su nivel y abrieron la puerta para que otro en mejores condiciones le coma el mandado.

Muchos han pensado que Guillermo Ochoa tiene bastantes posibilidades de ir al Mundial 2026 como el principal guardameta, debido a su experiencia. Sin embargo, el Vasco piensa de otra manera y de momento, parece que no será considerado en la lista final.

¿Guillermo Ochoa está borrado en Selección Mexicana?

Guillermo Ochoa no disputa un partido con la Selección Mexicana desde la Final de la Concacaf Nations League 2024, donde el equipo dirigido en ese entonces por Jaime Lozano perdió 2-0 ante Estados Unidos.

Recién regresó a la Copa Oro de este año, pero ya no como titular sino como la tercera opción. Javier Aguirre ha optado por probar a Luis Malagón y Tala Rangel, dejando a Memo Ochoa relegado.

No obstante, luego de salir del AVS Futebol Sad de Portugal, Paco Memo tuvo muchas dificultades para encontrar equipo, por lo que se perdió los amistosos de septiembre y octubre.

El guardameta mexicano fichó con el AEL Limassol de Chipre, lo que pronosticaba su retorno al combinado nacional, pero no será así, ya que el Vasco Aguirre lo tiene borrado del cuadro verde.

Memo Ochoa no es convocado en la Selección Mexicana desde la Copa Oro. Foto: Imago7

Según el reportero de TUDN, Gibrán Araige, Javier Aguirre no lo va a tomar en cuenta para la Fecha FIFA de noviembre, donde México se enfrentará a Paraguay y Uruguay, en los que serán sus últimos partidos del año.

Esto prácticamente sentencia al portero nacional, debido a que al parecer se la jugará de nuevo con Malagón, Rangel y Carlos Acevedo, que serían sus elegidos para el Mundial 2026.

El próximo año tendrá amistosos en el cuadro Tricolor en marzo, que serían las oportunidades finales de Guillermo Ochoa de ser convocado, de lo contrario el sueño de su sexta Copa del Mundo se esfumará.