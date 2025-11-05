A sus 22 años, la Hormiga González atraviesa su mejor momento con las Chivas, al grado de que está muy cerca de conquistar su primer título de goleo en el futbol mexicano.

Muchos aficionados consideran que lo que ha mostrado el delantero del Guadalajara es suficiente para que Javier Aguirre le dé una oportunidad en la Selección mexicana, que en la Fecha FIFA de noviembre se enfrentará a Paraguay y Uruguay.

Lee también ¿Qué fue de Nery Castillo? El jugador brilló con México en la Copa América 2007

¿Hormiga González será convocado a Selección Mexicana?

Armando González suma once goles en el Apertura 2025 con las Chivas, empatado en la cima de la tabla de goleo individual con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético de San Luis).

En caso de que logre anotar más tantos en el último partido ante Monterrey y sus competidores no lo consigan, lograra el primer galardón importante en su corta carrera. Desde el Apertura 2019, el Rebaño Sagrado no tiene un campeón de goleo, siendo Alan Pulido.

No obstante, a nivel Selección Mexicana lucía imposible que la Hormiga González fuera considerado por Javier Aguirre, debido a que para la Fecha FIFA de noviembre es inminente el regreso de Raúl Jiménez, aunado a que Santiago Giménez y Germán Berterame eran las otras dos opciones.

En el último microciclo de la Selección Mexicana la Hormiga González fue convocado. Foto: hormiga_glez

Sin embargo, una luz de esperanza se abrió para el atacante rojiblanco, debido a que una vez más las lesiones mermarán la lista que está por anunciar en los próximos días la FMF para los duelos ante Paraguay y Uruguay.

El Bebote recién anunció un padecimiento en el tobillo, por lo que perderá actividad con el Milan y no será considerado por el Vasco. Otro que causará baja en el ataque es Julián Quiñones, que también está lesionado.

De esta manera, Aguirre podría echar mano de Armando González para la delantera de México, ya que es el que mejor momento vive. Aunque también existe la posibilidad de un regreso de Ángel Sepúlveda, que si bien no ha hecho mucho ruido, también ha marcado goles con Cruz Azul.