Guillermo Ochoa de nuevo brilló por su ausencia en la convocatoria de la Selección Mexicana, que en la Fecha FIFA de noviembre se medirá ante Paraguay y Uruguay, con lo que cierran su actividad este año. En su lugar fueron llamados a defender la portería tricolor Luis Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

Parece que Javier Aguirre le cerró la puerta a Paco Memo para estar en su sexto Mundial. No obstante, el experimentado guardameta piensa diferente, debido a que comienza a hacer ruido con sus actuaciones en el AEL Limassol de Chipre.

¿Cómo fue la atajada de Memo Ochoa en Chipre?

Da la impresión de que el equipo donde juega Guillermo Ochoa comienza a estabilizarse luego de su cambio de entrenador por los malos resultados que habían registrado en la Liga de Chipre.

El AEL Limassol tuvo una gran noche ante el Enosis Neon Paralimni, equipo al que arrollaron con un contundente 3-0, donde Paco Memo no tuvo mucho trabajo bajo los tres palos.

No obstante, cuando fue requerido por su escuadra, el cancerbero nacional estuvo muy atento. La prueba de ello es que en los minutos finales se lució con una soberbia atajada que evitó la caía de su meta.

Guillermo Ochoa con esta estirada evitó el gol del Enosis Neon Paralimni. Foto: Especial

Al minuto 70, un rival sacó un peligroso centro que no pudo ser cortado por sus compañeros, por lo que el esférico sorprendió al canterano del América, quien tuvo que sacar sus reflejos a relucir.

Ochoa, ya con el balón de frente, alcanzó a sacar un manotazo para enviarlo a tiro de esquina, salvado a su equipo. Esto deja claro que las habilidades de Guillermo Ochoa, pese a sus 40 años, mantiene sus habilidades intactas y es un mensaje para Javier Aguirre, de quien espera que para el próximo año lo contemple para el Mundial 2026.