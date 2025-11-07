Guillermo Ochoa sueña con estar en su sexto Mundial, principalmente porque será en casa y qué mejor manera de despedirse de las canchas que disputar la máxima competencia de FIFA e imponer una marca, misma que compartiría con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, ese sueño se ve bastante lejano de momento, debido a que desde la pasada Copa Oro que se realizó en verano pasado el portero mexicano no ha sido considerado por Javier Aguirre, dando la impresión de que no contará con el para la Copa del Mundo ni como tercer portero.

¿Cuántos goles le metieron a Ochoa en Mundiales?

Guillermo Ochoa está en el ocaso de su carrera y el retiro, a sus 40 años, es inminente. No obstante, siempre será recordado principalmente por sus grandes actuaciones en los Mundiales que disputó con México.

El portero de la Selección Nacional estuvo ya en seis Copas del Mundo, aunque únicamente en tres de ellas tuvo actividad. Se quedó en la banca para Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, mientras que en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 se adueñó de la portería tricolor.

Y en cada una de las ediciones en las que estuvo dejó imágenes para la posteridad con soberbias atajadas. Sin embargo, no siempre pudo evitar que el marco nacional quedara intacto, ya que en los once partidos en los que pudo tener acción en la cancha, recibió 12 goles.

Memo Ochoa recibió su primer gol en Mundiales ante Croacia en Brasil 2014. Foto: Imago7

El primero lo permitió en el tercer duelo de fase de grupos de Brasil 2014, donde Ivan Perisic sacó un tiro cruzado para que Croacia marcara el de la honra ante el contundente 3-1 de México.

Un partido después Wesley Sneijder y Klaas-Jan Huntelaar anotarían en la eliminación que sufrió en Octavos de Final ante Países Bajos. En Rusia 2018 registraría su peor marca de goles permitidos con seis: unos frente a Corea del Sur, goleada de Suecia 3-0 y dos más de Brasil en fase definitiva.

La que parece fue su despedida de los Mundiales fue en Qatar 2022, donde se quedaron en fase de grupos y Guillermo Ochoa vio caer su portería en tres ocasiones con los golazos de Lionel Messi y Enzo Fernández, más el de los árabes.