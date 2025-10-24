Javier Aguirre ya tiene definida gran parte de la lista de jugadores que estarán con la Selección Nacional en el Mundial 2026, por lo que de momento serán pocas las sorpresas para la competencia que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

No obstante, el Vasco comienza a tener dudas en algunas posiciones, debido a lesiones y, principalmente, a que algunos elementos están destacando en la Liga MX, como es el caso de la Hormiga González.

Lee también ¿Quiénes son los jugadores no nacidos en México que Javier Aguirre podría llevar al Mundial 2026?

¿Hormiga González va al Mundial 2026?

Armando González se convirtió en la solución de Chivas ante la falta de gol. El delantero de 22 años se destapó el Apertura 2025 como el hombre más determinante en el equipo rojiblanco, dejando en la banca a Chicharito Hernández y Alan Pulido.

La Hormiga González suma hasta el momento siete tantos, cerca de Paulinho del Toluca, que hasta la Jornada 14 suma una decena de anotaciones y es el líder de goleo.

El ariete del Guadalajara sabe que atraviesa el mejor momento de su corta carrera, por lo que se da valor para asegurar que se ve jugando con México el Mundial que se llevará a cabo el año próximo.

Armando González suma siete goles con Chivas en el Apertura 2025. Foto: Imago7

"Tengo esa ilusión, todos soñamos con jugar algún día un Mundial. Yo me siento capaz y preparada, pero primero tengo que hacer las cosas bien en Chivas. Tengo que enfocarme en lo que depende de mí; una convocatoria no depende de mí", comentó en charla con Claro Sports.

Raúl Giménez y Santiago Giménez son las principales opciones de Javier Aguirre en la delantera de la Selección Mexicana, por lo que la Hormiga González deberá pelear por el tercer sitio con Germán Berterame y Ángel Sepúlveda.

Pese a que la competencia no será sencilla, debido a que también están marcando goles, el juvenil no se hace menos y cree que tiene todo para estar en la lista final: "Sí, me visualizó como mundialista".