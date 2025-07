La chusca respuesta de Javier Aguirre, previo a la Final ante Estados Unidos; "Ya no peleo con nadie, estoy muy mad..."

Hace 16 años, Javier Aguirre pateó al panameño Ricardo Phillips en un encuentro de la Copa Oro 2009. Aquel suceso fue precisamente en el NRG Stadium, lugar donde este domingo buscará conquistar su tercer título con la Selección Mexicana.

Aquel polémico momento ha sido recordado por años y aunque el Vasco aseguré que ya no es el mismo de antes, lanza en la conferencia previa a la Final de la Copa Oro que "si lo buscan, lo encontrarán".

“Si me picas, me vas a encontrar, ya no puedo pelear con nadie, estoy muy madreado por la edad", dijo entre risas el timonel tricolor.

Javier Aguirre y la Selección Mexicana en la Copa Oro, durante la semifinal ante Honduras - Fotos: Imago7

Aquel momento en la Fase de Grupos del 2009 prefiere dejarlo de lado tal y cómo sucedió con la polémica conferencia de prensa en 2010, antes de los Octavos de Final frente a Argentina de la Copa del Mundo.

"Son episodios de la historia que la gente siempre se acuerda, como la conferencia de la gorra en Sudáfrica... He dado 500 ruedas de prensa, he dirigido mil partidos, pero son manchitas de la carrera, del currículum; hay que tratar de que sean poquitas, son dos que me las recuerdan pero, la vida continúa”, agregó Aguirre.

Un Javier Aguirre más maduro

Javier Aguirre vive momentos tranquilos en la Selección Mexicana más allá de la presión que pueda tener disputar la Final de la Copa Oro. El Vasco se dice más maduro a estas alturas de su carrera.

🗣️ "Ya estoy muy madreado, ya mo estoy para eso. Son episodios que uno no quiere repetir"



“Es verdad, me genera tranquilidad, creo que estoy en un momento de mi vida muy reposado, no sé si es madurez, pero nunca dejas de aprender, muchas cosas, ayer vi algo en el entrenamiento que nunca había visto, ahora manejo a jugadores que podrían ser mis hijos y mis nietos", concluyó.

