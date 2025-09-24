La Selección Mexicana tiene segura la portería. Luis Malagón y Raúl Rangel se perfilan para ser las principales opciones de Javier Aguirre en el Mundial 2026, por lo que de momento queda vacante un lugar para el torneo que está a menos de un año para que se inaugure.

No obstante, pese a que los guardametas de América y Chivas respectivamente se han consolidado como los más regulares del futbol mexicano, hay quienes no confían mucho en sus capacidades.

¿Qué dijo Jonathan Orozco de los porteros de México?

Luis Malagón es considerado el mejor portero de la Liga MX y, como recompensa, tiene el puesto titular en el Tricolor. Por su parte, Tala Rangel espera su turno como la segunda posibilidad que el vasco Aguirre tiene a la mano.

No obstante, un exportero cree que ninguno de los dos le da una seguridad real a la Selección Nacional. Jonathan Orozco, que quien figuró con Monterrey y Santos, criticó a Malagón y Rangel, incluso señaló que él los hubiera mandado a la banca con facilidad.

“Fácilmente, sí, sí, cagado de risa (sería titular por encima de ellos). (Yo) jugaba mejor con los pies, creo que era muy buen atajador, salía un poco más, jugaba un poquito adelantado", fue uno de los comentarios de Orozco durante la charla que tuvo en el podcast de ‘Más Deporte en TUDN’.

Jonathan Orozco tuvo pocas apariciones con la Selección Mexicana. Foto: Imago7

Sin embargo, de los dos porteros del Tricolor, Jonathan le ve mejores condiciones al de Chivas, debido a que cree que tienen algunas similitudes con él, aunque cuando le ha tocado estar, no ha tenido resultados positivos.

"El que se asemeja más a mí en ese tipo de cualidades es el 'Tala' Rangel, pero al 'Tala' no le ha ido tan bien... pero tiene la mala fortuna de que siempre se come de dos a tres goles cuando juega", comentó Jonathan Orozco.

Finalmente, quien también defendió los colores de la Selección Mexicana en algunas convocatorias, resaltó que una de los puntos negativos de Malagón es que le cuestan muchos las jugadas aéreas.

"Creo que Malagón es más sobrio, es más atajador, no se me hace tan buen saliendo por aire y hoy en día el futbol aéreo es muy importante, necesitas un portero que corte mínimo un centro de vez en cuando... ya tuvimos a Memo (Ochoa), pero Memo tenía los reflejos y la elasticidad para sacar ese tipo de bolas", finalizó.