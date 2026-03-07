“México es una de las principales selecciones del continente”, aseguró el entrenador de la Selección Brasileña Femenil, Arthur Elias, previo al choque de este día contra el Tricolor.

El equipo de Pedro López llega con ilusión, entusiasmo y determinación de hacer un gran partido frente a la Scratch du Oro. Además de tener el objetivo de hacerle ver al país y al mundo que están a la par de una potencia como Brasil, pero también para presumir el crecimiento del balompié nacional.

“Sabemos que Brasil es una potencia del futbol femenil, pero también confiamos en el trabajo que venimos realizando. Queremos hacer un buen partido en casa y demostrar que México puede competir a este nivel”, comentó López.

Santa Lucía fue la víctima más reciente del Tricolor; la escuadra nacional goleó 0-7 en el segundo juego del clasificatorio de la Concacaf para el Mundial de 2027. El presente de las mexicanas, más la unión en el grupo pinta para ser un factor decisivo en este duelo.

“Estamos en un buen momento como equipo. Hemos tenido partidos complejos como visitantes, pero lo importante es que los hemos ganado. También hemos marcado varios goles”, señaló Rebeca Bernal, capitana de México.

Ante los ojos del rival, el conjunto nacional ya es un equipo al que se le debe ver con respeto, por el trabajo desarrollado hasta este punto.

“[Es] una selección que viene creciendo mucho en calidad y el trabajo, del futbol femenino en general. Tienen jugadoras de alto nivel aquí en México”, puntualizó Arthur Elias.

¿Dónde ver México vs Brasil Femenil?

México vs Brasil Femenino

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Horario: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Transmisión: ESPN y Disney+