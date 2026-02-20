Con siete futbolistas convocados, el Guadalajara es el equipo que predomina en la convocatoria de 21 jugadores anunciada el jueves por México para enfrentar a Islandia en partido amistoso para el Mundial 2026.

El partido entre el Tri y el representativo europeo se celebrará el 25 de febrero en el estadio La Corregidora, en Querétaro (centro de México).

El seleccionador mexicano, Javier "El Vasco" Aguirre, debió llamar exclusivamente a jugadores de la liga local porque el partido no se jugará en Fecha FIFA.

Lee también Miguel Herrera sobre Javier Aguirre: "No me encantan como juegan sus equipos"

En la nómina de Aguirre aparecen jugadores de ocho clubes mexicanos. Predominan los convocados de las Chivas, que lideran el torneo Clausura 2026 con paso perfecto de seis triunfos.

Entre los elegidos de las Chivas destacan el delantero Armando "La Hormiga" González, vigente campeón de goleo de 22 años, y el extremo Roberto "El Piojo" Alvarado, mundialista en Catar 2022.

El bicampeón Toluca, por su lado, cederá tres jugadores, entre ellos el lateral izquierdo Jesús Gallardo, mundialista en Rusia 2018 y Catar 2022.

Convocatoria de la Selección Mexicana

- Porteros: Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos).

- Defensas: Israel Reyes (América), Richard Ledezma (Guadalajara), Diego Campillo (Guadalajara), Víctor Guzmán (Monterrey), Jesús Garza (Tigres), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca).

- Mediocampistas: Erick Sánchez (América), Alexis Gutiérrez (América), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Erik Lira (Cruz Azul), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Denzell García (Juárez), Marcel Ruiz (Toluca).

- Delanteros: Efraín Álvarez (Guadalajara), Roberto Alvarado (Guadalajara), Armando González (Guadalajara), Guillermo Martínez (Pumas).