Humillante fue el cuarto y último gol que la selección colombiana le anotó al Tricolor en su más reciente enfrentamiento en la pasada fecha FIFA. El letal disparo del atacante cafetalero, Johan Carbonero, pasó por en medio de las piernas de Luis Ángel Malagón provocó señalamientos sobre la figura del arquero nacional.

El puesto de portero titular para la Copa Mundial del 2026 aún es una incógnita por el irregular momento que atraviesan Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y el mismo Malagón. Javier Aguirre continúa haciendo rotaciones en el arco, en busca de una respuesta clara y goles como el que recibió en el último partido que disputó lo ponen en un gran predicamento.

No es la primera ocasión que Malagón tiene uno de esos errores que hacen que las cámaras enfoquen directamente a su rostro en busca de una respuesta a semejante pifia. El arquero del América está acostumbrado a tener los reflectores encima por lo que sus fallas se magnifican, sobre todo en las redes sociales y los análisis del encuentro.

Enorme oso contra Camerún

México y Camerún se enfrentaron en un encuentro amistoso celebrado en San Diego, California. Corría el minuto 60 del partido y el marcador señalaba empate (1-1) entre ambas escuadras cuando un tibio servicio al área provocó la catástrofe.

El lateral Enzo Tchato envió el balón al área en donde sus compañeros esperaban rematarlo dentro del arco, pero Malagón salió con confianza por el esférico. El guardameta no pudo controlar la redonda y la dejó inerte en el área, error que Karl Toko Emmanuel capitalizó en el segundo tanto camerunés del encuentro.

Penal contra Cruz Azul

Era la final de ida del torneo Clausura 2024, apenas corrían cinco minutos del choque entre América y Cruz Azul cuando un intimidado Jonathan Dos Santos retrasó el balón con dirección a su guardameta, Luis Ángel Malagón.

Uriel Antuna aprovechó la lentitud con la que Malagón fue a buscar el esférico y tras el cambio de posesión, el portero tiró una plancha sobre el talón derecho que fue sancionado con la pena máxima. El mismo Antuna canjeó la falta por gol y puso arriba a La Máquina.

Salidas tibias contra Estados Unidos

La final de la Copa Oro 2025 vio dos acciones de Luis Ángel Malagón que provocaron un análisis que tuvo como resultado la siguiente afirmación: el michoacano no sabe achicar en el área. En dos ocasiones la escuadra estadounidense llegó al área mexicana y el accionar del portero del América y la Selección Mexicana puso de nervios a todo un país.

Sí, los errores no costaron goles. Sí, México ganó aquella Copa Oro. Pero la estampa de Malagón como un guardameta con poca capacidad para salir al achique se quedó fija en la memoria colectiva de los aficionados mexicanos.

Se comió un gol ante Rayados

América y Monterrey son dos de los equipos que se toman con más seriedad los torneos locales en México. Los encuentros entre ambas escuadras suelen otorgar espectáculo o, en el caso de la edición del torneo Apertura 2024, un enorme error del guardameta del conjunto azulcrema.

Jordi Cortizo se animó a sacar el disparo por fuera de un área congestionada tras una jugada a balón parado. El portero michoacano buscó poner el pecho para detener el esférico que iba a ras de pasto en busca de penetrar la defensa de Malagón y que terminó por lograr.

Protagonista de la eliminación en Leagues Cup

América quedó eliminado de la edición 2025 de la Leagues Cup a manos de un sorpresivo Real Salt Lake que para llevar el duelo hasta la tanda de penalites fue ayudado por el guardameta de la Selección Mexicana.

Luis Ángel Malagón no pudo reaccionar a tiempo ante la falla de su defensa, pero logró detener el disparo que iba hacia su puerta. Fue en el momento de quedarse con el balón que el michoacano falló y le dejó el balón a Diego Luna quien fácilmente puso el balón en el fondo de la red.