En Corea y Japón 2002 llegó como el héroe, al rescatar al Tricolor de una inminente ausencia, y en el torneo asiático se fue como villano al caer en octavos de final con al archirrival Estados Unidos (0-2).

En Sudáfrica 2010, también rescató al equipo mexicano de no estar presente en el Mundial, y de igual forma se quedó en la misma instancia, en los octavos de final, al ser eliminado por Argentina (1-3).

Esta es la tercera, y debe ser la buena, opina Luis Flores, quien fuera delantero mundialista en México 86 junto al Vasco.

¿Qué fue lo que dijo Luis Flores sobre la etapa actual del 'Vasco' Aguirre?

“Este debe ser el Mundial de Javier, este debe ser su gran momento”, menciona el exatacante surgido de los Pumas de la Universidad.

Sin duda que los “astros” se han alineado para que Aguirre pueda ofrecer una buena Copa del Mundo, “jugar en casa, como local, no cualquiera, pocos lo pueden presumir y lo debe aprovechar, aunque también la responsabilidad es doble, porque los ojos estarán sobre él”.

La Selección Mexicana vivirá su tercer Mundial en casa: En México 70 entró a los cuartos de final —competían menos equipos y se clasificaba de forma directa después de la primera fase— y en México 86 se llegó, de igual forma a, cuartos, ahora sí, pasando por octavos de final.

Para Luis Flores es hora de ver mucho más allá de aquellos intentos: “Se debe pensar mucho más allá de la primera fase, dejar de lado lo del quinto partido, siempre se debe aspirar a dar más, mucho más. Este es un torneo diferente, con más equipos, y estar de local es algo que se debe aprovechar”.

Y más allá de todas las críticas que se ha llevado Javier Aguirre en la preparación rumbo a la Copa del Mundo, para Flores, el Vasco es el técnico ideal para estar al frente del equipo.

“Javier conoce muy bien el futbol mexicano y va para su tercer Mundial, no cualquiera. No podemos estar en mejores manos, la verdad. Él sabe dirigir estos partidos, ha trabajado en el exterior mucho tiempo. Sí, puede ser el Mundial de Javier”, dijo.