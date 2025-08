La Selección Nacional arrastra una maldición desde el Mundial de México 86. En esa edición fue la última vez que llegaron a Cuartos de Final y no han vuelto a alcanzar el quinto partido.

El Tri en varias ediciones de la Copa del Mundo acarició esa instancia, aunque al final los fantasmas rondaban la cancha y se concretaba la eliminación. La historia pudo ser totalmente diferente si el Matador Hernández no hubiera fallado una de las jugadas más fáciles de su carrera.

¿Cómo fue la jugada que falló Matador Hernández?

México se encontró en el camino de Corea-Japón 2002 a Alemania, rival al que justamente habían enfrentado la última ocasión que accedieron a los Cuartos de Final de un Mundial.

La campanada la estaba dando el cuadro tricolor con el gol de Luis Hernández. Tras la ventaja nacional, el equipo de Manuel Lapuente puso contra las cuerdas a la Die Mannschaft y estuvo a punto de caer el segundo.

Luego de que un zapatazo del Cabrito Arellano pegó en el poste, Cuauhtémoc Blanco tomó el rebote y en vez de buscar rematar se dio cuenta de que el Matador estaba en mejor posición y le pasó el balón.

Matador Hernández tuvo el 2-0 contra Alemania en Francia 98 y despercudió una jugada son el marco abierto. Foto: Especial

El Matador Hernández, en una de las jugadas más sencillas de toda su carrera, únicamente debía empujar el esférico al fondo de la red. Lamentablemente, el delantero mexicano conectó la pelota de la peor forma posible. El tri dejaba escapar la posibilidad de liquidar a un rival de jerarquía.

Posteriormente Alemania le dio la vuelta a México y se concretó el fracaso en Francia 98. El Matador fue ampliamente criticado y señaló que en la actualidad sigue siendo insultado por esa pifia, aunque no se lo toma personal y prefiere pasar la página.

"Al día de hoy me siguen mentando la madre por aquella que fallé contra Alemania en el Mundial de 1998. En las redes sociales me chingan todo el tiempo con eso, pero ¿Sabes qué hago? Me pongo a ver aquel partido, porque a mí no me va a frustrar una falla, a lo que sigue, a lo que viene. Nunca fui de los jugadores que fallaba y pataleta o me lamentaba", recordó en una charla con Yordi Rosado.