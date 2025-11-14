México Sub-17 festejó con Japón luego de que eliminó del Mundial a Argentina

La Selección Mexicana, pese a que no tuvo su mejor fase de grupos y prácticamente avanzaron de panzazo, demostró por qué es una potencia en la categoría Sub-17. Partiendo como víctima ante Argentina, la que mejor había jugado en el Mundial, el Tricolor se impuso en tanda de penaltis y avanzó a Octavos de Final.

Luis Gamboa se convirtió en el héroe del equipo en tiempo regular, debido a que marcó los dos goles que forzaron la definición pena máxima. Por su parte, Santiago López no desentonó y atajó un penalti para después anotar el de la clasificación.

¿Cómo festejó México Sub-17 con Japón?

Uno de los temas que ha causado mucha sorpresa entre la afición mexicana es la gran amistad que se ha formado con el combinado japonés, debido a que ambas selecciones se hospedan en el mismo hotel de concentración.

Cuando la Selección Nacional ha tenido que encarar un partido, los nipones les desean suerte. Lo mismo pasa cuando los orientales tienen su turno de jugar en el Mundial Sub-17.

Luego del dramático pase a Octavos de Final del Tricolor después de eliminar a Argentina, el combinado del Sol Naciente le hizo un paseíllo a los de verde, quienes de inmediato comenzaron a festejar, aprovechando que Lucca Vuoso tenía una bocina con música sonando.

Los japoneses recibieron con un paseíllo a la Selección Mexicana. Foto: Especial

A lo largo del campeonato, México y Japón se han estado deseando suerte y, de momento, les ha servido mucho, ya que los dos clasificaron y el Tricolor ya está en Octavos de Final.

Ahora tocará el turno de enviar buenas vibras a los nipones, que este sábado por la mañana se enfrentarán a Sudáfrica en búsqueda se mantenerse con vida en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025.