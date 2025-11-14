Si el futbol fuera una telenovela, la Selección Mexicana Sub 17 estaría en el capítulo donde el protagonista necesita un verdadero milagro.

Este viernes, en los Dieciseisavos de Final del Mundial de la categoría en Qatar 2025, el Tri se mide a Argentina, un equipo que barrió su grupo como si jugara con el control de la consola de videojuegos en modo fácil: tres victorias, 11 goles a favor y solo dos en contra.

México, en cambio, avanzó como el peor tercer lugar clasificado gracias a que recibió menos tarjetas que Arabia Saudita. Sí, ¡bendito Fair Play!. En un torneo de 48 selecciones, la FIFA decidió que los buenos modales también cuentan.

El conjunto dirigido por Carlos Cariño cerró la fase de grupos con una victoria ante Costa de Marfil y dos derrotas ante Corea del Sur y Suiza, sumando tres puntos, tres goles a favor y cinco en contra.

Así, el Tri avanzó como el octavo mejor tercer lugar en un formato que cruza a los peores con los mejores. Por ello, México se enfrentará al rival más duro posible, es decir, fue invitado a la fiesta, pero bailará con el campeón de la salsa.

Por su parte, la Albiceleste llega con el pecho inflado, un ataque letal, buena defensa y un equilibrio que los hace favoritos al título del certamen.

La rivalidad añade una dosis de sabor extra. En Qatar 2022, Argentina venció 2-0 al Tri Mayor en Fase de Grupos. Este año, en el Mundial Sub 20 de Chile, la Albiceleste eliminó al cuadro azteca, con todo y ‘Morita’, en Cuartos de Final. Ahora, la Sub 17 tiene la oportunidad de cambiar el guion.

Si el Tri gana, hará que por el momento se esfumen los fantasmas que han aparecido en otras categorías; pero si pierde, sumará otro revés a la lista de tropiezos ante un verdugo ya recurrente.

¿A qué hora juega México vs. Argentina Sub-17?

Día: viernes 14 de noviembre del 2025

Hora: 8:45 horas

Sede: Cancha 2 de la Aspire Zone en Doha, Qatar

Transmisión de televisión: TUDN, Nu9ve y ViX Premium