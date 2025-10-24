La Selección Mexicana Sub-17 Femenil se enfrenta este viernes 24 de octubre a Camerún en un duelo crucial por la tercera jornada del Mundial de la categoría en Marruecos 2025, en el Mohammed VI Football Academy de Sale.

El encuentro representa la última oportunidad del Tri para clasificar a los octavos de final, donde avanzan los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares.

México, dirigido por Miguel Gamero, llega con tres puntos en el tercer puesto del Grupo B, igualado con Países Bajos pero con menor diferencia de goles (-1).

Tras una derrota inicial ante la campeona Corea del Norte (3 títulos históricos) y una victoria ajustada 1-0 sobre Países Bajos, con gol de Citlali Reyes, el Tri busca imponerse ante unas debilitadas Leonas Indomables.

Sin embargo, la expulsión de Vanessa Paredes complica el panorama.

Camerún, bajo el mando de Josephine Ndoumou, no ha sumado puntos tras dos derrotas, la última un 2-1 ante Corea del Norte, dejándolas sin opciones de avanzar.

#Sub17 Hoy jugamos vs Camerún

Vamos por ese pase a octavos en Marruecos. ⚽️🔥



¡Con TODO, México!🇲🇽💚#ElMomentoEsNuestro pic.twitter.com/ViIhzOzPUf — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 24, 2025

Este será el primer enfrentamiento entre México y Camerún en un Mundial Sub-17 Femenil, aunque las africanas cayeron 3-0 ante Estados Unidos (Concacaf) en 2018.

Para clasificar, México necesita vencer a Camerún y esperar que Países Bajos pierda ante Corea del Norte para quedarse con el segundo lugar del grupo. Un empate podría bastar para avanzar como uno de los mejores terceros, siempre que las holandesas no ganen.

Corea del Norte, con seis puntos, lidera el grupo y apunta a revalidar su título.

¿Cuándo y dónde ver el partido México vs Camerún?

El partido será transmitido en vivo por TUDN y ViX en México. La afición espera que el Tri Femenil Sub-17 logre el triunfo y mantenga viva la esperanza de avanzar en el torneo, consolidando su crecimiento en el futbol femenil internacional.

México vs Camerún

Día: viernes 24 de octubre

Hora: 13:00 horas

Transmisión: ViX y TUDN