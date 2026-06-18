La Selección Mexicana se encuentra lista para afrontar uno de los compromisos más importantes de la fase de grupos del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Corea del Sur en el estadio Guadalajara, en un duelo que podría marcar el rumbo del Grupo A y definir al equipo que avance como líder de sector.

Tras su presentación en la justa mundialista, el estratega nacional apostó por una alineación que combina experiencia, solidez defensiva y talento ofensivo. El objetivo es claro: conseguir tres puntos que acerquen al Tricolor a la siguiente ronda y le permitan tomar ventaja sobre sus rivales directos.

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Para este encuentro, la portería estará resguardada por Tala Rangel, quien tendrá la responsabilidad de mantener el orden en la última línea.

La defensa estará integrada por Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo, una zaga con recorrido internacional y capacidad para responder ante la velocidad del ataque asiático.

En la zona de mediocampo, Javier Aguirre confía en Erik Lira, Luis Romo y Brian Gutiérrez. Los tres futbolistas buscarán controlar la posesión, recuperar balones y conectar con los hombres de ataque para generar opciones de peligro.

La ofensiva mexicana contará con Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. La experiencia de Jiménez, combinada con la intensidad de Quiñones y la creatividad de Alvarado, representa una de las principales armas del conjunto nacional para vulnerar a la defensa surcoreana.

El partido adquiere especial relevancia debido a que Corea del Sur también aspira a la cima del Grupo A, donde compiten además Sudáfrica y Chequia. Un triunfo mexicano fortalecería sus aspiraciones de cerrar la primera fase en el primer lugar y afrontar con mejores perspectivas la etapa de eliminación directa.

La afición espera una actuación convincente de un equipo que buscará imponer condiciones desde el silbatazo inicial en territorio tapatío.