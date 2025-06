El partido de la Selección Mexicana ante Costa Rica por el liderato del Grupo A de la Copa Oro ha causado mucha expectativa. Parte de ello es, evidentemente por el Piojo Herrera, actual director técnico del conjunto tico.

De cara a este encuentro, el entrenador habló sobre lo que significa enfrentar a México, y con una notable sed de venganza, aseguró que no le debe nada al conjunto que dirige Javier Aguirre.

Javier Aguirre habría vetado a estos jugadores de la Selección Mexicana / Foto: Imago7

Lee también Técnicos mexicanos que han enfrentado al tricolor; Miguel Herrera busca ser el segundo en vencer a México

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre la Selección Mexicana?

“En la selección di los resultados que me pidieron. Salí con éxitos en la mano, mi salida fueron decisiones de los directivos. No les debo nada, no me deben nada, tengo el cariño y la entrega de la gente. Me fui porque los directivos lo decidieron, pero contento con ellos. Ahora estoy en un país que no es el mío, pero que apuesta por mí”, aseveró Miguel Herrera para ESPN.

Además, sobre si el entrenador mexicano piensa en volver a dirigir al Tricolor en algún punto de carrera, contestó con un breve "Ahorita no". Aunque quizá dejó la puerta abierta a esa posibilidad.

Miguel Herrera, Rafael Márquez y Javier Agurire durante la Copa Oro con Costa Rica y México, respectivamente - Fotos: AP e Imago7

Ya se verá como termina este esperado choque entre México y Costa Rica, que cuanto menos, ya arrancó desde la banca del equipo de Sudamerica.

Lee también Estos son los partidos de la Copa del Mundo 2026 que se jugarán en Guadalajara