Se debe remontar a los tiempos pandémicos para ir a la última vez que la Selección Mexicana se midió contra Japón, en un disputado el 17 de noviembre de 2020, en la ciudad de Graz, Austria.

En ese entonces, bajo la dirección de Gerardo 'Tata' Martino, el Tri cerró el año con un resultado que dejó buen sabor de boca, dos goles a cero sobre los japoneses.

El marcador se abrió en el minuto 63 con un tanto de Raúl Jiménez, quien anotó para encaminar la victoria. Y sólo cinco minutos después, Hirving 'Chucky' Lozano selló el triunfo con un potente disparo de derecha al fondo de la red del arquero nipón.

Gol de Chucky Lozano ante Japón en 2020 Foto: Imago7
El duelo fue parejo en posesión de balón, aunque México tuvo algo más, y ambos equipos generaron pocas opciones claras. El Tri remató en cuatro ocasiones mientras que Japón solo lo hizo en tres.

Además, aquel duelo era de los primeros donde los jugadores mexicanos volvían a encontrarse para jugar juntos, a raíz del parón que el Covid 19 provocó en el 2020.

Alineación de México en aquel partido contra Japón

  • Guillermo Ochoa
  • Jesús Gallardo
  • Héctor Motero
  • Néstor Araujo
  • Jorge Sánchez
  • Luis Romo
  • Charly Rodríguez
  • Rodolfo Pizarro
  • Hirving 'Chucky' Lozano
  • Raúl Jiménez
  • Orbelín Pineda
Foto: Imago7
Hoy, con Javier Aguirre al mando, buscarán dejar las mismas buenas sensaciones de aquel entonces, pero ahora de cara a la Copa del Mundo de 2026.

