Se debe remontar a los tiempos pandémicos para ir a la última vez que la Selección Mexicana se midió contra Japón, en un partido amistoso disputado el 17 de noviembre de 2020, en la ciudad de Graz, Austria.

En ese entonces, bajo la dirección de Gerardo 'Tata' Martino, el Tri cerró el año con un resultado que dejó buen sabor de boca, dos goles a cero sobre los japoneses.

Lee también Prensa en Costa Rica explota contra el 'Piojo' Herrera tras empatar vs Nicaragua

El marcador se abrió en el minuto 63 con un tanto de Raúl Jiménez, quien anotó para encaminar la victoria. Y sólo cinco minutos después, Hirving 'Chucky' Lozano selló el triunfo con un potente disparo de derecha al fondo de la red del arquero nipón.

Gol de Chucky Lozano ante Japón en 2020 Foto: Imago7

El duelo fue parejo en posesión de balón, aunque México tuvo algo más, y ambos equipos generaron pocas opciones claras. El Tri remató en cuatro ocasiones mientras que Japón solo lo hizo en tres.

Además, aquel duelo era de los primeros donde los jugadores mexicanos volvían a encontrarse para jugar juntos, a raíz del parón que el Covid 19 provocó en el 2020.

Alineación de México en aquel partido contra Japón

Guillermo Ochoa

Jesús Gallardo

Héctor Motero

Néstor Araujo

Jorge Sánchez

Luis Romo

Charly Rodríguez

Rodolfo Pizarro

Hirving 'Chucky' Lozano

Raúl Jiménez

Orbelín Pineda

Foto: Imago7

Hoy, con Javier Aguirre al mando, buscarán dejar las mismas buenas sensaciones de aquel entonces, pero ahora de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Lee también VIDEO: Cristiano Ronaldo anota un doblete con Portugal vs Armenia; llega a 140 goles con su selección