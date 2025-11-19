México vs Paraguay: EN VIVO – Partido Amisto – Rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana se enfrenta a su similar de Paraguay este martes 18 de noviembre sobre la cancha del Alamodome de San Antonio, Texas.

Este será el último compromiso amistoso del Tricolor de Javier Aguirre en lo que resta del año, por lo que tratará de cerrar de la mejor manera posible.

Sobre todo, México intentará conseguir la victoria, ya que suma cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, luego de empatar con Japón (0-0), Corea del Sur (2-2), Ecuador (1-1) y Uruguay (0-0) y de perder por goleada (0-4) con Colombia.

Por tal motivo, ahora más que nunca está obligada a buscar el triunfo para reivindicarse con su afición, que ya mostró que no está nada contenta por la falta de resultados favorables en los últimos meses.

Lee También Carlos Hermosillo defiende al Tri de Javier Aguirre ante los abucheos en el TSM Corona

Durante el duelo contra los Charrúas en el Nuevo Estado Corona de Torreón, Coahuila, los seguidores presentes no dejaron pasar la oportunidad de abuchear y de silbar a los jugadores y al cuerpo técnico de la Selección Mexicana en señal de protesta.

De esta manera, el Tricolor tiene la obligación de regresar a la senda del triunfo para que vuelva a conectar con su público, de cara a la Copa del Mundo de 2026.

México se enfrentará a la Albirroja, que finalizó en la sexta posición de las Eliminatorias de la Conmebol y que se clasificó, de manera directa, al próximo Mundial.

El equipo que dirige Gustavo Alfaro cuenta con futbolistas importantes como Juan Cáceres (Dinamo Moscú), Omar Aldrete (Sunderland) Diego Gómez (Brighton & Hove Albion), Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Racing Club de Estrasburgo), Roberto Fernández (Espanyol), Antonio Sanabria (Cremonese) y Diego León (Manchester United).

Prácticamente, todos ellos militan en el viejo continente, por lo que tiene una preparación más que favorable al competir en las mejores ligas del mundo.

Por tal motivo, se espera que México y Paraguay ofrezcan un espectáculo más que interesante en el inmueble texano, entre dos selecciones que ya tienen su presencia asegurada en el siguiente Mundial.

Cabe resaltar que el duelo amistoso entre mexicanos y paraguayos comenzará en punto de las 19:30 horas y será transmitido a través de las pantallas de Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium.

#ElPasillo ✨



El camino de nuestra Selección y el combinado guaraní rumbo a la cancha. 👊 En cada paso se siente la pasión, la historia y el orgullo de representar a su país. 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/SdVhItYpU3 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 19, 2025

⏱️ 13'



🗣️ Gustavo Velázquez convierte, pero el tanto es anulado por una infracción en ataque.



🇲🇽 #México 0

🇵🇾 #Paraguay 0#VamosParaguay 🙌 — Selección Paraguaya (@Albirroja) November 19, 2025

Arranca el partido... El balón ruedo en el Alamodome. ⚽️ ¡Vamos equipo! 👊



🇲🇽 0-0 🇵🇾#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/nL6PV85dcM — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 19, 2025

Se entona nuestro hermosísimo himno. 😍



🇲🇽 🆚 🇵🇾#SomosMéxico 💚🤍❤️ — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 19, 2025

¡Estamos a nada del arranque del juego! 🔥



Pero antes, a darle a #ElCalentamiento, ¿estás listo, @MarriottBonvoy? 💪#SomosMéxico 🇲🇽



* Publicidad para México pic.twitter.com/HvDjcvZ9R0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 19, 2025

Ya estamos en el Alamodome, donde esta noche enfrentaremos a Paraguay. 🏟️



Pasos firmes, miradas decididas y un solo objetivo: representar a millones con orgullo. 🫡#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/3fharmHsCD — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 19, 2025

¡Alineación lista! ✅



Así saldremos contra Paraguay en San Antonio, Texas. 🏟️#SomosMéxico 🇲🇽@adidasMX



* Publicidad para México pic.twitter.com/P9Fa2sHOX0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 19, 2025

¡Onceno confirmado! ✔️



📋 Ellos son los elegidos por el DT Gustavo Alfaro para el encuentro de esta noche.



🆚 🇲🇽

🤝 Amistoso - Fecha FIFA

🕥 22:30 h

🏟️ Alamodome (San Antonio, Texas)

📺 @TigoSportsPY

📲 APF TV#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/gwwr4CC3ZR — Selección Paraguaya (@Albirroja) November 19, 2025

La piel de todo un país ⚪️🔴❤️‍🔥



¡Vestuario listo en el 🏟️ Alamodome!#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/VrCDPkvHVW — Selección Paraguaya (@Albirroja) November 18, 2025

📍 Alamodome



En San Antonio, Texas 🇺🇸 se viene el último desafío del año para la #Albirroja ⚪️🔴#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/v5SNbux7QC — Selección Paraguaya (@Albirroja) November 18, 2025

Sigue aquí el minuto a minuto del partido entre México y Paraguay