La Selección Mexicana afronta su último compromiso del año, este martes 18 de noviembre cuando juegue contra Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas.

El Tricolor llega a este duelo amistoso con la urgencia de ganar, ya que suma cinco partidos consecutivos sin poder ganar, luego de empatar con Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay y de sufrir una escandalosa goleada (0-4) con Colombia.

Además, la presión sobre los jugadores y el cuerpo técnico de México es cada vez más alto, al grado que la afición ya mostró su malestar por la falta de resultados.

En el último duelo ante los Charrúas, disputado el sábado pasado en el Nuevo Estadio Corona de Torreón, los seguidores presentes en abuchearon y chiflaron a los integrantes de la Selección Mexicana.

Por tal motivo, la Selección Mexicana necesita reivindicarse con el público con un triunfo para tener un poco de tranquilidad, sobre todo porque la Copa del Mundo de 2026 está cada vez más cerca de comenzar.

A pesar de la urgencia que tiene la Selección Mexicana de ganar, el Vasco desea seguir observando jugadores de cara al Mundial, así que aseguró que no repetirá el mismo cuadro titular que arrancó contra Uruguay.

Confirmado el XI titular de Javier Aguirre para enfrentar a Paraguay

Como lo estableció en su última conferencia de prensa, Javier Aguirre decidió realizar siete modificaciones, respecto a su último partido ante Uruguay y este es el 11 titular que escogió para jugar contra Paraguay:

Luis Malagón; Israel Reyes, Edson Álvarez, Jesús Orozco y Mateo Chávez; Erick Lira, Marcel Ruiz y Gilberto Mora; Orbelín Pineda, Raúl Jiménez y Jorge Ruvalcaba.

Mientras que, en la banca, contará con Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Kevin Álvarez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Obed Vargas, Fidel Ambriz, Alexis Gutiérrez, Erick Sánchez, Germán Berterame, Diego Lainez, Armando Gónzalez y Roberto Alvarado.

Cabe resaltar que únicamente Israel Reyes, Edson Álvarez, Marcel Ruiz y Raúl Jiménez se mantienen en el equipo titular.

Por su parte, el director técnico de la Albirroja, Gustavo Alfaro, eligió a los siguientes once jugadores para iniciar contra la Selección Mexicana:

Orlando Gill, Gustavo Velázquez, Alexis Duarte, Ramón Sosa, Diego Gómez, Antonio Sanabria, Miguel Almirón, Alan Benítez, Braian Ojeda, Matías Galarza y Agustín Sánchez.

En la banca, tendrá a Roberto Fernández, Aldo Pérez, Juan Cáceres, Junior Alonso, Diego González, Blas Rivero, Gustavo Gómez, Damian Bobadilla, Alejandro Romero, Alex Arce, Julio Enciso, Ronaldo Martínez, Diego León y Lucas Romero como sus opciones de cambio.