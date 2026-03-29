Amigos de De10M26, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre México vs Portugal, correspondiente a la Fecha FIFA de marzo rumbo al Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Banorte en punto de las 19:00 horas.

La cuenta regresiva llegó a su fin. Después de 20 largos y caóticos meses, el Estadio Azteca, hoy llamado Banorte, abrirá de nueva cuenta sus puertas para recibir el juego entre México y Portugal, correspondiente a la Fecha FIFA de marzo.

El equipo de Javier Aguirre, con tres victorias de tres partidos posibles en lo que va del año, tendrá esta tarde su primera gran prueba contra la Selección Portuguesa que dirigie el español Roberto Martínez.

Para Javier Aguirre este es el último gran ensayo rumbo a la inauguración de la Copa del Mundo, del próximo 11 de junio frente a la Selección de Sudáfrica. Hoy, podría verse lo más parecido a su 11 ideal para la justa mundialista.

El martes, el Tricolor chocará contra la Selección de Bélgica en el Soldier Field de Chicago, como actividad de la Fecha FIFA de marzo. Posteriormente restarán tres duelos.

Ya con la lista definida, la Selección Mexicana del Vasco Aguirre tendrá dos compromisos en suelo mexicano y uno más en territorio estadounidense. El 22 de mayo contra Ghana en Puebla; el 29 ante Australia en Los Ángeles California y el 4 de junio frente Serbia en Toluca.

México vs Portugal, HOY sábado 28 de marzo

Selección Mexicana 06:57 PM Ya suenan los Himnos Nacionales Ambos equipos salen a terreno de juego para entonar el respectivo Himno de cada país.

Los elegidos para dejarlo todo en nuestro regreso a casa.



Aquí está la alineación, presentada por @adidasmx 1️⃣1️⃣🫡.#SomosMéxico🇲🇽



*Publicidad para México pic.twitter.com/T9wL61rsaN — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 28, 2026





¡Qué bien se siente volver a casa! 🏟️💚🤍❤️



Así llegamos esta tarde al Estadio Banorte para un sábado histórico.



Listos para luchar con toda intensidad.#SomosMéxico🇲🇽 pic.twitter.com/B9oJoi3Fcs — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 29, 2026