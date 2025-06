Este domingo por la tarde la Selección Mexicana de Javier Aguirre se va a enfrentar a Costa Rica en el Allegiant Stadium de Las Vegas, duelo en el que se jugarán el primer lugar del Grupo A de la Copa Oro.

El compromiso tiene un sabor especial, debido a que los ticos son comandados por un viejo conocido del Tri: Miguel Herrera advirtió que intentarán arruinar la velada a sus exdirigidos.

¿Qué amenaza lanzó el Piojo Herrera a México?

México y Costa Rica llegan con los mismos puntos al último partido de la fase de grupos. El que gane se va a quedar el primer lugar de su sector, lo que sería más cómodo en cuestión de viajes.

En caso de empate, de momento la diferencia de goles beneficia a los ticos. Es por ello por lo que los tricolores no deben de titubear y saldrán para quedarse los tres puntos.

Sin embargo, el Piojo Herrera desea acabar con todas las dudas que giran a su alrededor al frente del combinado costarricense. Incluso, ya advirtió lo que hará en caso de que derroten a la Selección Mexicana.

El Piojo Herrera se ha hecho famoso por sus desmedidos festejos cuando su equipo anota gol. Foto: Especial

Es bien sabido que Herrera suele realizar festejos desmedidos cuando sus equipos anotan gol. Incluso cuando estuvo al frente del Tri en el Mundial de 2014, se volvió tendencia por sus celebraciones.

Y pese a su cariño por el combinado verde, Miguel Herrera lanzó la amenaza de que en cuanto su equipo marque un gol o de darse la victoria, no se va a medir en su manera de festejar.

''Nunca he sido un técnico que me burle del rival, pero disfruto los goles que hacen mis equipos a los que dirijo, disfruté los goles cuando los hacía en contra al América cuando no dirigía al América, disfruté los goles que le hacía el América al Atlante y mira que es el equipo de toda mi vida y hoy voy a hacerlo'', comentó el Piojo Herrera en charla con TUDN.