La Selección Mexicana Sub-17 buscará hacer historia en la Copa del Mundo de Qatar 2025, donde comenzará su participación el martes 4 de noviembre.

El Tricolor, comandado por Carlos Cariño, se enfrentará a Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza, en ese mismo orden, con el objetivo de dejar el nombre de nuestro país en lo más alto, así como lo hicieron en el pasado las generaciones de 2005 y 2011.

Sin embargo, este equipo tendrá que participar en el Mundial de la especialidad con una importante baja: Gilberto Mora.

El joven sensación del futbol mexicano no podrá participar porque se tomó la decisión de que descansara, luego de su participación con la Copa del Mundo Sub-20 de Chile 2025.

A pesar de que Morita no podrá jugar, al interior del vestuario tricolor consideran que su ausencia no les pasará factura porque cuenta con generación con mucho talento.

“La verdad [estamos] muy felices por lo que él está haciendo y que mejor que lo hubiéramos tenido [porque] es un jugadorazo, pero no es como que se note mucho la diferencia porque tenemos muchísima calidad, tanto los que pueden iniciar o de revulsivos, todos tenemos con qué para llegar muy lejos”, aseguró el extremo del Atlas, Luis Gamboa.

El centrodelantero del Santos Laguna, Lucca Vuoso, también considera que hay un plantel con el que se puede pensar en obtener un resultado favorable en la Copa del Mundo.

“Obviamente, Gil es un jugador diferente, pero aquí tenemos jugadores con mucha calidad y que pueden representar muy bien a este país. Gil no puede estar, pero los que estamos vamos a ir por ese Mundial”, mencionó.

El centrocampista de las Chivas, Gael García, considera que el equipo de Carlos Cariño no resentirá la baja de Gilberto Mora.

“Tenemos un gran plantel, tenemos grandes jugadores con muchísima calidad y creo que estamos preparados y estamos trabajando para poder hacer un gran papel en el Mundial”, externó.

“La verdad a todos nos hubiera gustado que estuviera aquí porque es parte del equipo, pero no se pudo y nos toca seguir con los compañeros que tenemos, vamos a jugar”, mencionó el delantero del Santos, Máximo Reyes.

“Gil es un gran jugador, pero los que estamos tenemos mucha calidad y somos los que vamos a ir a responder a Qatar”, sentenció el centrodelantero del Monterrey, Aldo de Nigris.