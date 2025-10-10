La Selección Mexicana Sub-20 tiene una cita con la historia, ya que este sábado buscarán su pase a las Semifinales del Mundial que se festeja en Chile ante la siempre complicada Argentina.

El Tricolor ha alcanzado esta instancia en dos ocasiones en sus participaciones en el campeonato de la categoría (1977 y 2011); en una quedó subcampeón y para la segunda se tuvieron que conformar con el tercer puesto; el objetivo es alcanzar la Final y lograr el primer título del mundo.

¿Cómo motivo la Selección Mayor a la Sub-20?

Pese a que en los pronósticos Argentina es la selección favorita para avanzar a la Semifinal del Mundial Sub-20, México cuenta con una plantilla llena de talento, por lo que se espera que den la campanada en suelo andino.

Gilberto Mora, Obed Vargas, Elías Montiel y el resto de sus compañeros deben mostrar todo su potencial y que están para cosas grandes, debido a que son vidoreador por clubes y por el propio Javier Aguirre, ya que serían opción para la Copa del Mundo 2026.

Justamente, este sábado jugará la juvenil y la Mayor. De cara al choque amistoso ante Colombia, los seleccionados decidieron mandarle sus mejores deseos a los jóvenes que intentan dar la cara por México.

Nuestra Selección Mayor le manda sus mensajes de apoyo a la #Sub20 en el Mundial... Con mensajito especial para Gil Mora.



Llegó el #BotePronto de @UnVasoDeLALA. 🥛



*Publicidad para México#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️ pic.twitter.com/b2eKckSUc4 — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 9, 2025

“Vamos con todo, a por el Mundial”, comentó Santiago Giménez; “Échenle muchas ganas y esperemos que lleguen hasta la final”, agregó Orbelín Pineda; “Les deseo mucho éxito, dieron un gran paso. Sigan así viene lo mejor del torneo, disfrútenlo, vívanlo y todo el éxito del mundo”, dijo el Chucky Lozano; “Que sigan como lo están haciendo, estamos muy orgullosos de como nos están representando”, César Huerta.

Apenas termine el partido en Chile, ya conociendo el resultado del partidos, los futbolistas mexicanos saltarán al terreno de juego en el estadio de los Cowboys para enfrentar a Colombia como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.