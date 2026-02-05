El Atlético de Madrid mostró su mejor cara este jueves para golear al Real Betis en Sevilla (5-0) y meterse en semifinales de la Copa del Rey, junto al FC Barcelona, Athletic Club y Real Sociedad.

Después de sus recientes tropiezos en Champions ante Bodo/Glimt (2-1) y en Liga ante el Levante (0-0), los hombres de Diego Simeone salieron desde el inicio con una marcha más que su rival verdiblanco y al descanso ya tenían la eliminatoria vista para sentencia tras los goles del defensor eslovaco David Hancko (12'), del argentino Giuliano Simeone (30') y del flamante fichaje Ademola Lookman (37').

El atacante nigeriano, ex del Atalanta de Italia, supuso desde el costado izquierdo del ataque rojoblanco un continuo quebradero de cabeza para la zaga del equipo del chileno Manuel Pellegrini.

⏱ 79' | Real Betis 0-4 Atleti



🔄 Un nuevo debut. Obed Vargas entra por Lookman. — Atlético de Madrid (@Atleti) February 5, 2026

Ya en la segunda parte, y a pase de Lookman, el francés Antoine Griezmann subió el cuarto al marcador (62') de un estadio de La Cartuja estupefacto ante la superioridad del Atlético y cuyas gradas fueron despoblándose a medida que caían los goles visitantes.

El quinto y último fue del argentino Thiago Almada, que había ingresado desde el banco pocos minutos antes (83').

También debutó en el segundo tiempo el mexicano Obed Vargas, fichaje del Atlético en el último día del "mercato" de enero.

El conjunto "colchonero" no conquista la Copa del Rey desde 2013, y desde entonces no ha pisado tampoco una final de la competición. Tercero en LaLiga a 10 puntos del líder FC Barcelona y a 9 del Real Madrid, la Copa se presenta como la opción de título más asequible para el Atlético.