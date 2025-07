El año pasado Guillermo Ochoa dejó de ser el portero titular de la Selección Mexicana. Luis Malagón y Tala Rangel aprovecharon la oportunidad y son las principales opciones de Javier Aguirre en la portería.

Pese al deseo de Paco Memo de estar en su sexto Mundial, de momento la posibilidad se ve bastante lejana, principalmente porque de momento no ha conseguido equipo.

¿Memo Ochoa se quedará sin Mundial?

Es un hecho que Guillermo Ochoa está viviendo sus últimos momentos en el futbol profesional. Con 40 años, el guardameta batalla mucho para conseguir equipo, luego de que terminó su vínculo con el AVS Futebol SAD.

Se habla de que se ofreció en la Liga MX, pero fue rechazado. En la MLS no ha tenido ofertas y todo parece indicar que se mantendrá en Europa, aunque sería en la Segunda División de Portugal.

A menos de un año de que arranque el Mundial de 2026, Oswaldo Sánchez se sinceró y aseguró que es complicado que Memo Ochoa sea convocado por la Selección Mexicana si no encuentra la manera de semana a semana mostrar que sigue en condiciones.

“Para ser un jugador de selección de 41 años, primero necesitas estar en activo, esa esa es la realidad. Si no, ¿cuál es tu examen cada fin de semana para poderte juzgar si estás o no? Si no tiene equipo, va a ser complicado que pueda llegar (al Mundial)”, señaló en charla con AS México.

Memo Ochoa sigue sin equipo y se está ejercitando por su cuenta. Foto: Especial

Por otra parte, el ahora analista de TUDN resaltó la carrera de Ochoa, aunque señaló que de momento hay dos porteros más que harán todo lo posible para demostrar de que ya no es requerido en el Tricolor.

“Yo admiro la carrera de Memo. Cuando se ha requerido, siempre ha respondido en Selección, el tema es que los que están al lado tienen que demostrar que él ya no es necesario”, agregó.

Oswaldo Sánchez finalizó analizando a Luis Malagón, quien se perfila para ser titular con México en la Copa del Mundo, de quien señaló que no cree que le vaya a afectar la presión de estar bajo los tres palos.

“Falta un año para el Mundial y en la portería nunca hemos tenido problema. Malagón ya fue tricampeón con América, tiene todos los blasones para confiar en que va a hacer bien las cosas”, concluyó.