México y Argentina han protagonizado grandes momentos a lo largo de los años en los Mundiales que se han enfrentando, aunque para Messi y Raúl Jiménez no existe una gran rivalidad, se la atribuyen los aficionados de ambas selecciones.

Hace un par de meses, el astro argentino habló sobre la afición mexicana, haciendo énfasis en la supuesta rivalidad que existe entre la Albiceleste y el Tri, asegurando que son los aztecas los inventores de la misma.

"No sé qué pasó con los mexicanos. De cuándo arrancó esa bronca, porque yo siempre me sentí muy querido por la gente de México. Nunca les falté el respeto, pero ellos se pusieron en una posición de entender una rivalidad con nosotros que no existe. No existe una comparación entre Argentina y México", aseguró.

De igual manera, Lionel compartió en aquella entrevista cuál fue su gol favorito en el Mundial de Qatar 2022, en el que quedó campeón por primera vez con Argentina que conquistó su tercera Copa del Mundo.

"El gol que más disfruté en Qatar fue el de México. No por la gente ni mucho menos, fue un desahogo muy grande y nos daba la tranquilidad de volver a ser lo que éramos y depender de nosotros".

Lionel Messi, la gran figura de la Selección Argentina / Foto: Especiales

¿Qué dijo Raúl Jiménez sobre este tema?

Las palabras del capitán argentino tomaron relevancia en estos días, cuando Raúl Jiménez fue cuestionado sobre lo dicho por Leo y coincidió con el actual futbolista del Inter Miami.

"Sí, hay rivalidad, pero es más de los mexicanos con los argentinos. Porque al final, la mayoría de las veces le han ganado a México. (Argentina) tiene una mayor historia en el futbol, ha llegado más lejos en torneos importantes, el último Mundial lo ganaron. En cierto punto, tiene razón (Messi). No sé de dónde salió. No es por demeritar a México, porque quiero estar en el top. Pero creo que Messi tiene razón", comentó el goleador del Tri.

Ahora, México y Raúl Jiménez deben de centrarse en la Copa Oro, título el cual la Selección Mexicana está obligada a ganar al ser la nación favorita a llevárselo. Además, este será el único torneo de la zona e internacional que disputarán antes del Mundial de 2026.