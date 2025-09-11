En un anuncio realizado en el Auditorio Orlegi del Territorio Santos Modelo (TSM), se confirmó que la Selección Mexicana disputará un partido amistoso contra Uruguay el 15 de noviembre en el Estadio TSM Corona, en Torreón, Coahuila.

Este encuentro, presentado como una prueba crucial en la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, que México coorganizará, promete un espectáculo de alto nivel entre dos potencias futbolísticas con gran tradición.

Dulio Davino, director deportivo de la Selección Mexicana, destacó la importancia del partido.

“Sabemos de la importancia que tiene la afición de Torreón con su equipo, con us gente. Es un orgullo poder estar aquí el 15 de noviembre enfentando a la selección de Uruguay en este camino de preparación rumbo al Mundial 2026, en casa. Javier Aguirre nos ha pedido enfrentar a equipos de nivel, dentro del ranking Top FIFA, y Uruguay lo es: un equipo ya clasificado, bien dirigido por Marcelo Bielsa, con mucha dinámica", comenzó explicando Duilio Davino.

"Sin duda será para nosotros muy importante para seguir encontrando a los que van a ser integrantes de la lista final de nuestra Selección y seguir consolidando nuestro proceso”, agregó Davino. “Me ha tocado estar muchas veces en este estadio jugando como visitante; ahora, como local, seguramente lo disfrutaremos mucho”.

El duelo no solo servirá para evaluar el nivel de la Selección Mexicana, sino también para encender el ánimo de la Comarca Lagunera, una región con profundo amor por el futbol gracias a Santos Laguna.

Uruguay, bajo la dirección de Marcelo Bielsa, llega con un estilo intenso y promete un enfrentamiento competitivo.

Este partido será una oportunidad única para los aficionados laguneros de apoyar al Tri en un escenario de primer nivel.

De esta manera, el combinado de Javier Aguirre tendrá una oportunidad más para probar su nivel ante un equipo de talla mundialista, esto luego de sus compromisos por la Fecha FIFA del mes de septiembre, donde el Tri consiguió un par de empates ante Japón y Corea del Sur, que evidenciaron algunas de las deficiencias del equipo nacional.

Por ello, el duelo ante Uruguay en el TSM Corona será una oportunidad de afinar detalles de cara al Mundial de 2026. El 1 y 2 de octubre se abrirá una preventa para aficionados abonados del Santos, mientras que a partir del día 3 de octubre los boletos serán puestos a la venta para el público en general.

Antes, en la ventana de octubre el Tricolor se medirá ante Colombia y Ecuador.